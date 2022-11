En la primera final ante Melgar no estuvo por suspensión, sin embargo, para el partido de vuelta, apareció en la pizarra inicial de Guillermo Salas. No anotó, pero su sacrificio fue aplaudido por las cuatro tribunas de Matute. Ese ha sido el sello de Arley Rodríguez en el bicampeonato: entrega total. Por ello, las palabras de agradecimiento del hincha blanquiazul en su último post, donde confirma que no seguirá en Alianza Lima.

En sus redes sociales muestra un clip con los goles más recordados, como el que le anotó a Carlos Mannucci en el Estadio Mansiche, a Universitario en el Estadio Monumental o a Binacional en Matute. De la misma manera, se escucha la voz en off del atacante colombiano, que le dedica un emotivo mensaje a la institución íntima.

“Hola, familia blanquiazul. Lo más difícil siempre es la despedida, pero la voluntad de Dios es perfecta y me toca partir. Para mis compañeros, quienes entre alegría, risas y tristezas siempre me hicieron sentir de la casa. Saben que los quiero y ustedes a mí”, mencionó.

Mediante sus redes sociales, el delantero colombiano anunció que no continuará en el cuadro blanquiazul para la temporada 2023 y publicó un conmovedor video. (Video: Arley Rodríguez IG).

De la misma manera, dedicó palabras especiales a la fanaticada blanquiazul. “Gracias a la hincha por el aliento y aguante. Soy bicampeón pero lo que me quedo es la alegría y respeto. No olviden nunca al colocho. Los quiero mucho Alianza Lima”, señaló el delantero.

Es importante mencionar que Arley Rodríguez jugó 38 encuentros en esta temporada entre Copa Libertadores y Liga 1. El deportista marcó cuatro goles (todos en el torneo local), además, aportó con cinco asistencias. Su esfuerzo en cada jugada le sirvió para ganarse el cariño de los simpatizantes de Alianza Lima, quienes siempre lo reconocieron con aplausos desde las tribunas.





José Bellina y el plan 2023

Ya pasaron algunas semanas del bicampeonato de Alianza Lima (le ganó en la final a Melgar) y, claro, alrededor del club victoriano ya están trabajando con todo en el proyecto deportivo del próximo año, donde jugarán la Liga 1 y la Copa Libertadores. Y si bien por ahora no hay anuncios de salidas, renovaciones o fichajes, ya se pronunciaron desde la gerencia deportiva.

José Bellina se encargó de confirmar el plan que siguen en La Victoria -en primera instancia- es asegurar a la columna vertebral del equipo dirigido por Guillermo Salas, para luego darle paso a la incorporación de nuevos elementos que potencien el plantel blanquiazul.

“A partir de la próxima semana, esperamos definir el tema del plantel. Nuestra idea es que la columna vertebral se pueda mantener y, a partir de ahí, intentar incorporar y dar saltos de calidad. Por la cantidad de cupos que tenemos; por lo menos, vamos a incorporar dos jugadores de afuera”, sostuvo el directivo en diálogo con el departamento de prensa blanquiazul.





