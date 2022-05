Hay quienes no necesitan jugar 90 minutos para marcar la diferencia. Les basta con ingresar en el momento más complicado de partidos imposibles -faltando los últimos 30 minutos, por ejemplo- para abrir los caminos y deleitar al público con su talento, quimba y coraje, y sobre todo, para ofrecer alternativas tanto en ataque como en defensa. En Alianza Lima, este puesto tiene nombre y apellido: Arley Rodríguez. El ‘colocho’ de lejos se ha convertido en el mejor suplente del torneo local, pero a la vez grita con sus acciones para ser parte del equipo titular íntimo. Eso sí, detrás de esta decisión del profesor Carlos Bustos hay grandes razones y aquí te lo explicamos.

Corrían los 65 minutos del partido entre Alianza Lima y Colo Colo en el estadio Nacional, el encuentro iba igualado 1-1 gracias a un gol de Wilmer Aguirre, apenas iniciado el segundo tiempo, y Arley Rodríguez hacía su ingreso al campo por Edgar Benítez. Las tribunas blanquiazules empezaron a retumbar, un tanto por el ‘Pájaro’, que había demostrado una buena actuación mientras le tocó estar en la cancha, pero -sobre todo- por el ingreso del colombiano que siempre es determinante. Y así fue.

A los 84 minutos, Arley pudo marcar el gol de la victoria. Corrió desde su campo, desbordó al rival y llegó al área chilena, donde se encontró con un Emiliano Amor que lo desestabilizó y le impidió terminar la jugada. Hernán Barcos lo esperaba en una excelente posición de cara al arco de Brayan Cortés. Fue, sin dudas, la más ocasión más clara del partido, luego del tanto del ‘Zorrito’ Aguirre.

Esta jugada describe a la perfección lo que significa su presencia para el equipo ‘íntimo’. Su atención a las jugadas, regate, defensa y ataque le dan al cuadro aliancista el dinamismo que necesita en los últimos minutos. Con jugadas largas y rápidas que desordenen al rival y generan jugadas de peligro, o lo que el equipo necesita en ese momento.

Eso sí no fue lo único para resaltar de Arley ante el ‘Cacique’ en el Nacional. Sofascore le puso 7 puntos de promedio, siendo uno de los mejores calificaciones del partido, a pesar de haber disputado apenas 25 minutos del encuentro. Asimismo, tuvo 64% de efectividad en sus pases, seis de siete duelos terrestres ganados y tres regates completados.

Y si nos remontamos dos semanas atrás, en el clásico contra Universitario de Deportes en el estadio Monumental, nuevamente, aparece Arley para también ser protagonista de aquella tarde histórica. El volante hizo su ingreso en los últimos 22′ del partido y apenas con un minuto dentro del campo supo oler el gol y aprovechar un mal centro de Iván Santillán, quien dejó el balón en el área. Arley se lanzó con todo y de un cabezazo venció al portero José Carvallo para poner el tercero del partido.

“Es difícil de analizar lo que pasó, es algo que nunca borraré de mi mente, mi primer partido de este tipo (clásico) jugado. Luego llegó el gol que tanto necesitaba, que tanto le pedí a Dios y en la celebración dejé claro que en el lugar estaba el actual campeón”, le dijo Arley Rodríguez a Directv, tras ganar el clásico en el estadio Monumental

De esta manera, se demuestra que esta es una constante en el ‘colocho’. Desde la temporada 2021, cuando llegó a Alianza Lima, ha destacado por con sus números, a pesar de que el último año apenas arrancó en cinco oportunidades, y otras 18 veces fue suplente. En esta edición del campeonato su situación se repite: solo tiene un partido de titular, de nueve posibles, en la Liga 1. Y en la Copa Libertadores ninguno de los cuatro choques que disputó lo tuvo desde el arranque. Aún así tiene cinco goles y cinco asistencias. Además, en el 2022 es el quinto futbolista ‘íntimo’ con mayor incidencias frente al arco (1 gol +2 asistencias) en el campeonato peruano, solo por detrás de Hernán Barcos (4 goles + 2 asistencias), Jairo Concha (3 goles + 1 asistencia), Pablo Lavandeira (2 goles + 5 asistencias) y Aldair Rodríguez (2 goles).

Año Torneo Partidos Titular Minutos Goles Asistencia 2022 Copa Libertadores 4 0 96′ 0 0 2022 Liga 1 9 1 260′ 1 2 2021 Liga 1 23 5 690′ 4 3

¿Por qué es suplente y no titular?

Un partido de fútbol es como la vida misma. Conforme pasan los años las situaciones cambian. La forma cómo se afrontan los problemas también y el cómo debemos manejarnos para salir airosos no es ajeno a estas transformaciones. Todos cambiamos. Es una constante. En los 90 minutos del partido ocurre algo similar. Las necesidades varían siempre y, es por ello, que para cada requerimiento existe un jugador en específico que ayude en la transición del equipo y en el objetivo que tengan: ganar, frenar al rival, anotar o mantener el resultado.

Para todas estas situaciones está preparado Arley Rodríguez. Ante Colo Colo, Alianza Lima comenzó siendo sometido. Después del gol del empate, en el segundo tiempo, el partido dio un cambio de timón y en distintas oportunidades hubo la sensación de que el marcador pudo terminar a favor de los blanquiazules. Para ello, primero, los dirigidos por Carlos Bustos tenían que empezar a cortar los circuitos de los chilenos. Y ahí, Arley fue determinante con su rapidez y buen despliegue.

Ante Cantolao, en la fecha 11 de la Liga 1, en cambio, abrir el marcador le costó a los íntimos. Y no fue sino hasta el ingreso de Arley que el panorama cambió a favor de los blanquiazules. Asistió a Jairo Concha con apenas un minuto en el campo. El partido acabó 2-1. Aquí su función no fue mantener el resultado y abrir jugadas en momentos claves, sino salir con sus mejores armas ante un equipo al que estaban obligados a ganar, pero que por las propias situaciones del partido no pudieron anotarle hasta los 78′.

Entonces, ¿por qué no va desde el arranque? Porque precisamente Carlos Bustos prefiere a un futbolista de sus características para resolver las situaciones de las que no pueden salir. Su lectura del juego y capacidad de adaptación son mayores a las de cualquier otro integrante de la plantilla. Puede ser ofensivo, defensivo y cortador. Arley siempre va a equilibrar el partido. Hoy es suplente, el mejor, y seguramente lo seguirá siendo.

Corazón blanquiazul

Arley Rodríguez se ha ganado el corazón de todos los hinchas no solo por sus jugadas y capacidades dentro del campo, sino también por sus muestras de amor con la institución. El colombiano esperó hasta el último, pues debía salir primero la nacionalización de Pablo Míguez para que su cupo de extranjero quede liberado y pueda ser parte del plantel.

“Estoy tranquilo porque hice las cosas bien. Tengo mucho más por dar y estoy seguro de que puedo pelear un puesto en el once el otro año. Por ahora estoy disfrutando con mi familia, tengo opciones pero no quiero mirar hasta que Alianza decida. Esperaremos lo que Dios quiera porque él tiene el control de todo”, comentó en aquel entonces. En la Noche Blanquiazul fue el más aplaudido. Su contrato vence a fin de año.

