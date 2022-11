Tras coronarse como campeón de la Liga 1 2022, Alianza Lima ya trabaja en lo que será el proyecto deportivo para la temporada 2023. Ante ello, la directiva del conjunto victoriano viene afinando los últimos detalles y está próximo a definir las renovaciones en el plantel. Eso sí, existen algunos futbolistas que aún no tienen definido su futuro futbolístico, como es el caso de Arley Rodríguez, quien se encuentra en su país de vacaciones y a la espera de noticias por parte de la dirigencia blanquiazul.

En diálogo con TV Perú Deportes, el jugador colombiano contó algunos detalles de todo lo que vivió durante estas dos últimas campañas con el cuadro íntimo. “Aún no me han llamado de Alianza, pero estoy tranquilo porque imagino que como club grande tienen que mirar muchas cosas y nuevos retos. Sin duda ahora la consigna será conseguir el tricampeonato y hacer una buena Copa Libertadores, un tarea que está pendiente”, señaló.

Consultado sobre si tocó el tema de la renovación con la directiva de Alianza Lima, Arley Rodríguez señaló que aún no ha tocado el tema con la institución. “Si Dios lo quiere, va a llegar la llamada, pero si Dios no lo desea así puedo decir que salí por la puerta grande de Alianza Lima”, sostuvo.

En relación al título de la Liga 1 2022, el colombiano apuntó que “este bicampeonato es lo más importante que me pasó en mi carrera junto tal vez a la Recopa que logré con Atlético Nacional”. “Y es que el título me cogió en un gran momento de mi carrera, momentos que tuve que guerrear mucho”, dijo.

La importancia de Guillermo Salas

Arley Rodríguez también se animó a hablar sobre el trabajo de Guillermo Salas en el plantel, revelando que el ‘Chicho’ logró cambiar el estado de ánimo del equipo tras los malos resultados. “Llegó ‘Chicho’ y no sé si es su forma de dirigir, pero es un técnico que para siempre muy inquieto, con ganas de hacer más cosas. En lo personal, él me ayudó mucho. Recuerdo que él habló conmigo y me dijo que iba a jugar, pero que me prepare bien. Él siempre separó la amistad con lo profesional, aunque igual hubo confianza y siempre con respeto”, aseveró.

Por último, el atacante culminó la entrevista diciendo que “el año pasado se campeonó y se gozó mucho, pero esta vez se celebró el doble porque fue en nuestra casa y con toda nuestra gente. Realmente estoy muy feliz de esta hinchada de Alianza porque en ningún estadio me sentí visitante”.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR