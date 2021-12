Alianza Lima buscará conquistar el bicampeonato en la Liga 1 2022 y, a su vez, deberá cumplir un buen papel en la Copa Libertadores (están en etapa de grupos). Por esa razón, la institución blanquiazul anunció este miércoles la renovación de Arley Rodríguez, quien fue esencial en el equipo de Carlos Bustos cada vez que ingresaba.

El delantero colombiano expresó su alegría por quedarse en el elenco de La Victoria. “Ojalá no sea solo por el 2022, sino mucho tiempo más. Sentí el cariño de los hinchas por redes y demás, voy a trabajar a diario”, mencionó el delantero durante una entrevista en RPP.

El popular ‘Parce’ sabe que hay una deuda pendiente de Alianza Lima en los torneos internacionales, pero reveló que confía en el equipo: “Creo que hay plantel para pelear ambos torneos, la idea es el bicampeonato y la tarea en Libertadores es pasar la fase de grupos”.

Arley Rodríguez espera que tener más minutos esta temporada (acumuló 23 partidos y 620 minutos). “No tuve la regularidad que pensé, pero ahora con los torneos quizá tenga mayor chance. El profesor me dijo que me quede tranquilo, que el tema del cupo de extranjeros era complicado y que no me desesperara”, expresó

Acerca de una futura nacionalización, el futbolista colombiano mencionó: “Esa es la idea. Este es mi tercer año y quiero hacer las cosas bien, para que suceda eso tienes que marcar diferencia y hacerte querer. Sabemos que la gente de Alianza es acogedora”.

Alianza Lima inició su pretemporada

La lucha por la defensa del título comenzó. En Alianza Lima pusieron en marcha su pretemporada y realizaron trabajos físicos en las instalaciones del Colegio La Inmaculada, sede elegida como el ‘búnker’ blanquiazul para lo que será la próxima temporada (ojo, la primera semana de enero jugarán un partido amistoso contra Cantolao).

Con Jefferson Farfán y Hernán Barcos a la cabeza, los de La victoria se mostraron con el ánimo a tope por la vuelta a los entrenamientos, dejando en claro que el buen ambiente se mantiene, luego de haber alcanzado el título nacional en la reciente edición de la Liga 1.





