Alianza Lima sumó una victoria importante en la primera jornada del Clausura, tras imponerse por 2-1 a Atlético Grau. El equipo tiene como objetivo ganar este torneo y pelear por el título nacional, por lo que fue preciso sumar a algunos refuerzos, como el caso de Gino Peruzzi, quien debutó este último domingo.

El lateral derecho argentino estuvo desde el arranque del cotejo, demostrando calidad y buen desenvolvimiento con el balón, hecho que generó que los hinchas no dejen de apoyarlo. Sin embargo, no pudo completar el choque en el Municipal de Bernal, debido al desgaste físico hecho bajo el intenso sol de Piura.

Por ello, llegó a sumar 89 minutos en campo, ya que luego ingresó Fabio Rojas por él. Pese a eso tuvo participación activa en las jugadas de peligro que tuvo el cuadro ‘albo’ en campo blanquiazul. Además, tuvo algunos despejes que permitieron recuperar el balón a tiempo.

Gino Peruzzi tuvo su formación deportiva en Vélez Sarfield y que en el 2013 fue fichado por Catania de Italia, donde jugó por dos temporadas. Tras ello, Boca Juniors puso su mirada en el defensa, lo que lo hizo volver a la liga argentina por tres años. Al término de su contrato pasó a Nacional de Uruguay y posteriormente a San Lorenzo.

La palabra de Peruzzi tras su debut

Gino Peruzzo no pudo evitar mostrar su felicidad, tras su primer partido con los blanquiazules: “Las sensaciones son hermosas. Vine porque es un equipo grande y sé lo que se siente”. No obstante, admitió que no pudo terminar el compromiso, debido al calor y desgaste, por lo que tuvo que ser cambiado por Fabio Rojas.

“Hace tiempo que no jugaba y se sintió en los últimos minutos que no aguanté físicamente. Siempre es importante ganar y mejor como visitante”, explicó a Willax Deportes. Pese a ello, se vio motivado por el aliento de los hinchas: “No me esperaba tanto apoyo fuera de la ciudad. Pensaba que era más en Lima que en el interior del país y estoy sorprendido”.





