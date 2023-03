¡Una nueva alegría alrededor del club íntimo! Luego del triunfo por 1-0 contra UTC en Cajamarca, el grupo de Guillermo Salas inició la semana con una buena noticia: Christian Cueva se sumó a los entrenamientos de Alianza Lima. El volante de la Selección Peruana espera acoplarse lo antes posible al sistema de trabajo que tienen en el equipo e ir adaptándose al ritmo de competencia, ya que lleva algunos meses sin jugar un partido oficial.

Y según comentó Yordi Vílchez a la salida de la práctica de este martes, el mediocampista de la blanquirroja trabajó la parte regenerativa, junto a aquellos que jugaron frente a UTC el último domingo, aunque bajo la consigna de poder estar pronto entrenando a la par del resto.

“Es típico darle su recibimiento [a los nuevos jugadores]. Después trabajó diferenciado, al igual que los que jugamos. Seguro lo que va a ofrecer al equipo va a ser muy interesante y nos va a ayudar mucho”, sostuvo el jugador de 28 años a la prensa, que se concentró a las afueras del club Esther Grande de Bentín.

Asimismo, manifestó que el equipo tiene en la mira la Copa Libertadores. “El objetivo principal es hacer una gran presentación y llegar lo más lejos posible”, precisó Vílchez, quien espera tener un buen papel en el certamen internacional, que arranca para los íntimos la primera semana de abril.

Respecto a cómo va el presente del equipo, con tres victorias consecutivas, agregó que está “muy contento. Era necesario para el equipo y esperemos que sigamos por esa senda del triunfo”. De momentos, suman nueve puntos en la tabla, tras el inicio del campeonato (le ganaron a Sport Boys, Universitario de Deportes y UTC). Le resta un partido pendiente contra Vallejo.

Finalmente, al ser consultado por la banda izquierda, tras asumir como lateral, comentó que “me sentí muy bien. Al principio pensé que me iba a costar un poco, pero a medida que avanzó el partido me sentí bien”. El siguiente reto de los íntimos será Cusco FC, este sábado en el estadio Alejandro Villanueva.





