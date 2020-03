El país entero se paralizó luego de que Beto da Silva borrara una publicación con camiseta de Alianza Lima. Esta situación, sin duda alguna, despertó la duda de varios fanáticos sobre la continuidad del delantero en La Victoria. En ese marco, al agente del atacante, José Hanan, aclaró la situación.

“Beto estaba ansioso por subir a las redes fotos con Alianza Lima y yo le decía que no hasta que estuviera toda la documentación. Borró la foto por una cuestión de formalidad, no por otra cosa”, sostuvo Hanan este jueves en dialogo con RPP Noticias.

PROBLEMAS EN EL PASADO

El agente reconoció que hubo un pequeño inconveniente en la operación, pero las negociaciones llegaron a buen puerto gracias a la disposición de Alianza Lima, que está a la espera del transfer de Beto da Silva para colocarlo a disposición de Pablo Bengoechea.

“Está todo solucionado, está todo bien. Había un tema administrativo que no se había resuelto, pero la gente de Alianza se ha portado bien. Beto está entrenando con normalidad. El pase creo que va a llegar mañana, es cuestión de horas. Nos desesperamos pero FIFA está en Suiza y también hubo un tema con La Coruña y por eso se demoró el transfer. Entre mañana y el sábado, Beto ya debe estar registrado", añadió Hanan.

Luego de que se especulara su alejamiento de Alianza, Beto da Silva volvió a utilizar su cuenta en Instagram para destacar su acuerdo con la entidad victoriana. “Un nuevo comienzo. ¡Feliz!”, escribió.

PALABRA DE ‘BENGO’

“Estamos esperando que Beto da Silva reglamentariamente quede habilitado, me imagino que no estará porque ya hemos planificado y el pase no ha llegado. Estamos esperando que llegue el pase”, explicó el técnico de Alianza Lima sobre el caso del atacante que pasó por el fútbol español.

