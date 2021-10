Después de varias temporadas para el olvido, Beto da Silva encontró en César Vallejo un lugar perfecto para recobrar la confianza, sumando minutos y goles. A una fecha de finalizar la Liga 1, el delantero habló acerca de su futuro, teniendo en cuenta que su pase pertenece a Alianza Lima hasta el próximo año.

“Imagino que la semana que vienen mi representante y los clubes se sentarán a conversar sobre mi futuro. Lo que sea bienvenido yo voy a estar a disposición para seguir mejorando Yo pertenezco a Alianza Lima hasta finales del 2022, si me dicen que regrese luego de mi préstamo de Vallejo, dependerá de muchas cosas, quisiera gozar de regularidad, saber si el técnico contaría conmigo”, dijo a RPP.

El futbolista de 24 años también hizo un breve análisis de lo que fue su temporada en el cuadro ‘poeta’, destacando la importancia del entrenador José Guillermo del Solar.

“Desde que llegué a César Vallejo me he sentido cómodo. Ahora gozo de regularidad, tengo la confianza de Chemo y de su comando técnico desde que llegué”, afirmó el ex Deportivo La Coruña.

La Selección Peruana es un tema que no está cerrado en la carrera de Beto da Silva, así hayan transcurridos dos años desde su último llamado al combinado patrio.

“Vengo trabajando para estar en la Selección. En ningún momento me taché, siempre me pidieron desde Videna que tenga continuidad y que me libre de las lesiones, lo que me ha impedido tener regularidad. Todos los días sueño con la Selección”, zanjó.





