Beto Da Silva y Joazhiño Arroé no aguantaron más estar lejos de las canchas sin vestir la camiseta de Alianza Lima y publicaron emotivos mensajes dedicados al club. La cuarentena los llenó de nostalgia y usaron sus redes sociales para mostrar sus sentimientos hacia la blanquiazul.

“Dime si no es fácil quererte, me halagas, me aplaudes, me put***s y por la p** como estoy extrañándote Alianza Lima”, escribió Joazhiño Arroé en su cuenta de Twitter. Beto Da Silva publicó una foto en Instagram con el siguiente mensaje: “Miss you (te extraño)”.

¿Cuándo vuelve la Liga 1?

La Liga 1 todavía no tiene fecha de retorno pero todo está encaminado para su regreso. Ya se han definido algunos formatos y protocolos que serán afinados este viernes junto al presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano.

Los mismos después serán validados por el equipo de profesionales de la comisión médica de la FPF para presentarse en la reunión que sostendrá el titular de la FPF, Agustín Lozano, con de presidentes de clubes de este lunes vía Zoom.

El doctor Jorge Alva, junto a un grupo de trabajo, está elaborando el protocolo que será presentado luego al Ministerio de Salud antes de la quincena de mayo para su evaluación y aprobación.

