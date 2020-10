Beto da Silva volvió a sufrir una lesión en Alianza Lima. En el encuentro ante la Universisad San Martín, el técnico Mario Salas, decidió apostar por el atacante para darle mayor fuerza a la ofensiva; sin embargo, a los 20 minutos tuvo que retirarlo del campo por una molestia muscular. Rubert Quijada ingresó por él.

La etapa del ex Sporting Cristal en La Victoria no ha sido la mejor. Las constantes lesiones no le han permitido desarrollar el juego que alguna vez regaló cuando pertenecía al equipo celeste.

Juan Carlos Oblitas, gerente de selecciones de la Federación Peruana de Fútbol, se refirió al momento que vive Da Silva, señalando que desde su salida del Rímac no ha podido ser el mismo por las dolencias musculares.

“Desde que Beto Da Silva se fue de Sporting Cristal, su carrera ha sido una constante de paras. No comprendo en donde está el problema. Todos sabemos de su talento”, explicó el ex entrenador en Gol Perú.

¿Cuándo podrá volver a jugar Beto da Silva?

Depor pudo conocer que el futbolista sufrió un desgarro en el muslo derecho y tiene un tiempo estimado de recuperación de tres semanas, por lo que estaría listo para los partidos de la Fase 2.

Cabe precisar que el próximo encuentro de Alianza Lima será ante Cienciano y se llevará a cabo este sábado a partir de las 3:30 p.m. en el estadio Iván Elías Moreno por la última fecha del Apertura.