El director de Fútbol Profesional de Alianza Lima, Bruno Marioni, habló fuerte contra los integrantes de la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (CD-FPF) por no haber sancionado a los futbolistas que protagonizaron una gresca al final del encuentro entre Universitario de Deportes vs. Melgar, que se jugó en el Estadio Monumental de la UNSA en Arequipa por la fecha 4 del Torneo Clausura. El directivo blanquiazul se mostró mortificado porque la entidad no toma ninguna decisión habiendo “demasiadas pruebas” y aseguró que esto afecta el “crecimiento del fútbol peruano”.

“Me preocupa realmente dónde están Miguel Grau, Oscar Fernández y Luis Molero, porque evidentemente hay una incosnsistencia muy grande en sus funciones. Estamos realmente preocupados de tener que estar continuamente informando y pidiendo que tomen acciones sobre estas situaciones”, dijo el argentino en declaraciones para Radio Ovación.

Bruno Marioni, a su vez, indicó: “Si ustedes recuerdan, Ángelo Campos fue sancionado en la misma semana y lamentablemente no pudimos tenerlo y, ojo, yo no me voy a quejar acá de la sanción de Campos, para nada, cometió un error, pero por eso mismo pedimos que la Comisión Disciplinaria tome cartas en el asunto”.

“Hay demasiados videos, demasiadas pruebas para tomar decisiones y hoy se están lavando las manos no diciendo nada, no actuando y esto lo único que hace es seguir poniendo en tela de juicio al fútbol peruano, a su liga, al crecimiento y a la honorabilidad de una liga que quiere crecer, pero que no mostramos con actos que eso se pueda hacer”, finalizó Bruno Marioni.

Bruno Marioni es gerente deportivo de Alianza Lima desde noviembre de 2023. (Foto: GEC)

Sin sanciones en el ‘U’ vs. Melgar

Tras el altercado entre los jugadores de Universitario de Deportes y Melgar durante la fecha 4 en el Estadio Monumental de la UNSA, ambos equipos estaban a la espera del boletín final para conocer las sanciones que se impondrían a los involucrados. El árbitro principal, Jesús Cartagena, mencionó a los futbolistas que fueron expulsados durante el partido, pero solo un nombre apareció después del enfrentamiento. Para la sexta fecha, se anticipaba que la CD-FPF ya tendría listas las sanciones; sin embargo, alegaron que la documentación presentada por las autoridades del partido era “incompleta y contradictoria”, lo que dejó a Universitario y Melgar con sus plantillas completas para el próximo encuentro.

En la quinta fecha, el único jugador suspendido tras el partido entre Universitario y Melgar fue Horacio Orzán, quien recibió una tarjeta roja durante el encuentro. Para la jornada actual, Rodrigo Ureña es el único futbolista de Universitario de Deportes que no está habilitado para el siguiente partido debido a su expulsión contra UTC. Por su parte, Melgar solo tiene a Leonel González como el único expulsado, quien recibió una doble tarjeta amarilla.

El presidente de la Comisión Disciplinaria, Miguel Grau, comentó a RPP que los informes entregados por el árbitro y el delegado eran “incompletos y contradictorios”, lo que impide determinar claramente la responsabilidad de los jugadores en la pelea. La CD-FPF ha solicitado una aclaración de ambos informes a la Federación Peruana de Fútbol para resolver el asunto lo antes posible.

Previamente, según L1 MAX, se identificaron a los jugadores que podrían ser sancionados: en Universitario, Aamet Calderón, Yuriel Celi, Jorge Murrugarra y Aldo Corzo (este último por doble tarjeta amarilla); y en Melgar, Brian Blando, Pablo Lavandeira y Jefferson Cáceres. Alianza Lima, mediante un comunicado, pidió a las autoridades que actúen con firmeza y rapidez, tal como se hizo con otros clubes. Mientras tanto, Universitario y Melgar optaron por no incluir a los futbolistas mencionados en la fecha 5 del Clausura por precaución, dejando a ambos equipos con plantillas casi completas para la sexta jornada; claro, salvo Ureña y González.

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima?

Alianza Lima volverá a tener actividad esta semana, cuando reciba a ADT por la sexta jornada del Torneo Clausura 2024 de la Liga 1. Dicho compromiso está programado para el sábado 10 de agosto desde las 8:15 p.m., se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva y será transmitido en exclusiva por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de Liga 1 Play, Fanatiz y Zapping TV.





