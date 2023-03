Alianza Lima tiene en la mira su próximo partido frente a Cusco FC, por la octava jornada del Torneo Apertura. El plantel íntimo -que hasta el momento registra nueve puntos en la Liga 1 (venció a Sport Boys, Universitario de Deportes y UTC) tuvo entrenamiento esta mañana y hubo una gran novedad: la presencia de Christian Cueva, quien será la nueva carta de Guillermo Salas para el torneo local y la Copa Libertadores.

La responsabilidad de llegar con buen ritmo de competencia al certamen internacional es una de las preocupaciones del equipo, en especial, de Bryan Reyna, quien comentó a su salida de los trabajos de esta mañana cómo va mejorando y qué tal estuvo la práctica, bajo la atenta mirada de Guillermo Salas.

“Poco a poco nos vamos conociendo, agarrando más ritmo de juego, creo que cada jugador se va sintiendo mejor y estamos felices por eso”, sostuvo a la salida de las instalaciones del Esther Grande de Bentín. Además, dio a conocer cómo se viene preparando para agarrar más confianza en el campo.

En ese sentido, explicó que “estoy tranquilo, no me apuro por eso, sé que con el trabajo los goles van a llegar, van tres partidos y me voy sintiendo mejor, voy corriendo más, agarrando más ritmo. No estoy ansioso, sé que me va a llegar”.

Sobre la incorporación de ‘Aladino’ a los trabajos de esta mañana, Reyna agregó que en el plantel están “felices y él feliz de estar aquí en el equipo del que es hincha. Creo que aportará mucho, nos va a ayudar mucho ya que se nos viene la Libertadores y tenemos un gran equipo”.

Si bien no se ha dado el anuncio oficial, se sabe que en los próximos días se llevará a cabo la presentación del mediocampista de la Selección Peruana, justo a tiempo antes del inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores. De momento, el club está a la espera de conocer a los rivales en dicha competencia, el cual los conocerá en el sorteo del 22 de marzo.





