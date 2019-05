Alianza Lima busca fichar a dos jugadores para corregir sus debilidades

A pocas fechas de culminar el Torneo Apertura, Alianza Lima ya piensa el los próximos refuerzos para seguir armando el equipo. Como se recuerda, los íntimos iniciaron bien en el torneo. Sin embargo, después les fue difícil conseguir los tres puntos en cada partido.

Es por eso, que Alianza Lima ya está en búsqueda de un hombre de gol. Además intentará fichar a un jugador que le de seguridad a la línea de fondo. Se dice que la directiva estaría analizando a posibles candidatos para la delantera y la defensa de la escuadra íntima.

Aunque tiene a Mauricio Affonso en la delantera, no es suficiente. El uruguayo aún no encuentra el gol. Por el lado de la defensa, no es la que se esperaba al inicio de campeonato. Es por eso que la directiva moverá todas sus fichas para armar un bueno equipo para el Torneo Clausura.

Del mismo modo, Alianza Lima sigue en búsqueda de un nuevo director técnico, tras la salida de Miguel Ángel Russo. Por el momento, quien asumió el cargo fue Víctor Reyes, quien hasta el momento tiene un triunfo y un empate con los blanquiazules.

Por otro lado, Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Libertadores y no logró conseguir un cupo a la Copa Sudamericana. Mientras que por la Liga 1 enfrentará a Melgar en Matute este domingo 12 de mayo.

El emotivo momento que vivió Sporting Cristal en su viaje de retorno a Lima tras vencer a Olimpia (Video: Facebook)

Tabla de posiciones de la Liga 1: así se mueve mientras se juega la Fecha 13 del Torneo Apertura



Increíble error de Alfageme casi genera nuevo gol de Cantolao y ocasionó esta reacción de Nicolás Córdova [VIDEO]



¡Polémica! Alberto Quintero fue derribado en área de Cantolao, pero Víctor Hugo Carrillo no marcó penal [VIDEO]



Nicolás Córdova tras la derrota de Universitario: "No creo que Paolo Guerrero haya necesitado bolsa de minutos"