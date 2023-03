Este fin de semana, Alianza Lima enfrentará el calor de Piura para visitar a Atlético Grau en un partido correspondiente a la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1. Tras caer ate Sport Huancayo, Guillermo Salas deberá restructurar su equipo titular, considerando que podría haber algunas ausencias por lesión: Bryan Reyna y Gino Peruzzi. ¿Cómo se encuentran ambos futbolistas?, ¿quiénes serían sus posibles reemplazos y cuál es la probabilidad de que Angelo Campos vuelva a tapar?

Bryan Reyna continúa su recuperación de la sobrecarga muscular que sufrió la última semana. Y aunque ‘Chicho’ Salas lo esperará hasta el último minuto, analiza la posibilidad de colocar a Franco Zanelatto en su reemplazo.

El volante de 22 años fue la primera opción del técnico blanquiazul para jugar en la altura de Huancayo, pero finalmente no viajó por un malestar estomacal que sufrió el sábado en la mañana, horas antes del vuelo. Ahora, ya recuperado se asoma como una gran posibilidad para completar el mediocampo -junto a Gabriel Costa, Jairo Concha, Andrés Andrade y Josepmir Ballón- en el calor de Piura.

Como se sabe, el futbolista fue prestado la temporada 2022 a Alianza Atlético, donde jugó 28 partidos a lo largo del año. Por lo que tiene experiencia jugando en las altas temperaturas. “Estuve el año pasado en Alianza Atlético de Sullana. Si me toca jugar, obviamente voy a dar lo mejor. No por haber jugado en Piura la última temporada significa que vaya a jugar el domingo, porque todos estamos aptos”, afirmó Zanelatto en GOLPERU.

“Es lo que nos toca. Somos Alianza Lima y tenemos que ganar donde juguemos. El sol es para los dos. A lo mejor ellos están más acostumbrados porque entrenan allí todos los días, pero igual va a ser complicado para ambos”, agregó.

Partidos en A. Atlético Minutos Goles Asistencias 28 2252′ 7 3

Por otro lado, el DT blanquiazul esperará hasta el último día la recuperación de Gino Peruzzi, quien la semana pasada sufrió un esguince de primer grado en el tobillo. El plantel viajará al norte del país el sábado por la tarde, después de entenar en Matute y definir el ‘11′.

¿Campos o Saravia?

Si bien es cierto que Guillermo Salas confía a plenitud en el trabajo mostrado por Franco Saravia, existe la posibilidad de que Angelo Campos retorne al arco con la finalidad de que empiece a sumar minutos de cara a la Copa Libertadores.

Como se recuerda, ‘Tex Tex’ salió del once titular por un tema extradeportivo, según declaró Salas en su momento. “La suplencia de Ángelo Campos lo estamos manejando internamente. Sí, hubo un tema disciplinario, eso se sabe, él es consciente de eso y está tranquilo”, dijo en una entrevista con RPP.

Solicitud rechazada

Alianza Lima solicitó al Directorio de Competiciones de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) un cambio de horario para el encuentro contra Atlético Grau (para las 4:00 p.m.) el cual está programado para este domingo a las 1:00 p.m. en Piura. No obstante, este fue rechazado y el partido se jugará a la hora pactada por la Liga 1. El club de La Victoria alega que, por las condiciones climáticas de la ciudad norteña, los principales actores que participarán del evento deportivo se verán perjudicados y pondrán en peligro su salud.

“(...) Me dirijo a usted para hacerle recordar que con fecha 03 de marzo le remití un mail en el cual le hacía conocer nuestra posición contraria a que el partido a desarrollarse en la ciudad de Piura correspondiente a la primera fecha del Torneo Apertura 2023 con Atlético Grau haya sido programado a las 13:00 horas, horario inapropiado por el extremo calor que perjudica no solo a las dos delegaciones deportivas, sino también a la cuarteta arbitral, Policía Nacional, profesionales que laboran en el sistema fútbol y espectadores, a quienes se les expone a temperaturas lesivas que atentan contra la salud del ser humano y bajo ese contexto es que les solicitamos que el horario sea cambiado para las 16:00 horas”, se lee en la extensa misiva remitida a Héctor Lara López, ex director de Competiciones de la FPF.

Solicitud de Alianza Lima respecto a su partido ante Atlético Grau. (Imagen: Alianza Lima)

