Christofer Gonzales fue uno de los futbolistas que Pablo Bengoechea quería en su equipo esta temporada. Para lograrlo, los directivos de Alianza Lima intentaron ficharlo, sin embargo, después de varias semanas de negociación con Sporting Cristal, consideraron que el valor que el club bajopontino pedía por el jugador era demasiado elevado y la transacción no se concretó.

‘Canchita’ continúa en Sporting Cristal y, en una entrevista online a través de Instagram, respondió sobre lo que sucedió en aquel momento. Aseguró que llegar a Alianza Lima o no, no era su decisión ya que él tenía un contrato con el equipo celeste.

“Yo todavía tenía contrato vigente y no podía tomar decisiones al respecto, las decisiones las tomaba el club. Pero si me hicieron llegar la posibilidad que había de partir a otro lado, pero no quisieron aceptarla y tenía que acatar lo que disponía el club”, señaló ‘Canchita’ en conversación con Caene.ele.

FPF y presidentes de clubes de la Liga 1 se reunieron

Este lunes, la Federación Peruana de Fútbol y los presidentes de los clubes de la Liga 1 mantuvieron una reunión con el obejtivo de llegar a acuerdos preliminares frente al COVID-19 y el reinicio del campeonato nacional.

A través de un comunicado de prensa, la FPP afirmó que en dicho encuentro se conocieron algunos alcances preliminares del proyecto de protocolo sanitario para la reactivación del fútbol, así como posibles escenarios y nuevos modelos de campeonato que se discutirán más adelante.

