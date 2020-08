Alianza Lima y Cantolao debían sostener un partido amistoso esta mañana, en el complejo del Esther Grande de Bentín en Lurín. Sin embargo, un problema con las pruebas ocasionó que el compromiso no se lleve a cabo como estaba planeado.

Los blanquiazules indicaron que ello se debió a un incumplimiento con el protocolo sanitario, cosa que no fue bien vista por su equipo médico, el mismo que anconsejó a los suyos no disputar el partido. Sin embargo, el ‘Delfín’ desmintió dicha información, dando a conocer otro motivo de la cancelación del amistoso.

“La Academia Deportiva Cantolao informa que ante la suspensión del partido amistoso con Alianza Lima, cabe señalar que Cantolao no incumplió los protocolos establecidos contra la COVID-19, se generaron ciertas dudas en referencia a los tiempos de las pruebas rápidas y su eficiencia. Por tal motivo, se tomó la decisión de suspender el partido amistoso para preservar la salud de los integrantes de ambos planteles”, sostuvo el ‘Delfín’ en un comunicado oficial.

Cantolao emitió este comunicado.

Alianza Lima consideró que no se respetó el protocolo

A través de sus redes sociales, Alianza Lima informó a todos sus seguidores sobre lo sucedido expresando su postura en un comunicado, donde aseguraron que el Departamento Médico del club íntimo fue el que decidió que el duelo no se llevara a cabo.

“Lamentamos informar que el amistoso ante Cantolao en Lurín no se desarrolló por razones ajenas a nosotros. Nuestro Departamento Médico consideró que dicho encuentro no debía jugarse porque no se respetó el protocolo sanitario exigido por la FPF. Subrayamos que cumplimos con las medidas de bioseguridad correspondientes”, precisó el cuadro de La Victoria.

Alianza Lima dio este motivo para la cancelación del amistoso con Cantolao.

