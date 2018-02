Alianza Lima: ¿Carlos Ascues, Rinaldo Cruzado y Tomás Costa estarán en el clásico? [VIDEO]

Se viene el clásico del fútbol peruano entre Alianza Lima y Universitario de Deportes y el comando técnico de Pablo Bengoechea está a la espera de la evolución de tres hombres importantes para el equipo como son Carlos Ascues, Rinaldo Cruzado y Tomás Costa. ¿Alguno estará en el Monumental?

Hugo Blácido, médico de Alianza Lima, contó que este miércoles Carlos Ascues tuvo una intensificación a su carga de trabajo y que ha respondido muy bien del desgarrro en el recto anterior del muslo derecho. "Tuvo un trabajo más intenso de resistencia laboral y no hubo molestia, no hubo dolor. En unos días sabremos la magnitud del trabajo realizado", señaló.

Alianza Lima vs. Boca Juniors: bajan precio de las entradas para los hinchas xeneizes

Respecto a la evolución de Rinaldo Cruzado señaló de que aún hay cierto malestar. "Él está bastante bien. La molestia a la zona es casi cero pero seremos muy precavidos con él hasta que esté al 100%", dijo el médico.

Por último, Tomás Costa no está descartado para el Universitario de Deportes vs. Alianza Lima. "Se le practicaron algunos exámenes y los resultados no son desalentadores: no hay desgarro. Se trata de un tema contractural pero no podemos decir si estará para el clásico porque tenemos que ir viéndolo en el día a día, señaló.

