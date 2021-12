Carlos Ascues tendrá una nueva oportunidad para demostrar que está volviendo a su mejor forma poco a poco, luego de que César Vallejo se encargue de oficializarlo como refuerzo para 2022. El mediocampista nacional es consciente de los errores que cometió en el futuro, los mismos que promete no repetir en el cuadro norteño.

“Ya no soy el mismo chico de antes. Ahora, he madurado, he cambiado y espero dar lo mejor de mí. Estoy muy feliz que una institución como César Vallejo se fije en mí. En 2019, ya se habían acercado, pero por ‘x’ motivos no se pudo dar. Estoy agradecido con el profesor ‘Chemo’ y con el presidente por esta oportunidad”, sostuvo el jugador en las redes oficiales del club trujillano.

Por otro lado, Carlos Ascues reconoció sentirse motivado por trabajar con los profesionales que lo tendrán a cargo en César Vallejo, a quienes ya conoce por su recorrido en el fútbol peruano. Ahora, su principal objetivo, es hacer una gran pretemporada para no desentonar en la Liga 1 y la fase previa de la Copa Libertadores con los ‘Poetas’.

“Quiero ponerme al 100%. He estado haciendo unos ejercicios personales, pero no es lo mismo que estar bajo las órdenes del profesor Mendaña. Estoy ansioso por comenzar a trabajar con él y llegar de la mejor forma al campeonato”, agregó el futbolista de 29 años.

Carlos Ascues completó 17 presentaciones con Alianza Atlético en 2021, club en el que consiguió hacerse presente en el marcador con dos anotaciones. Además de ello, supo cómo dar una asistencia en el ‘Vendaval del norte’. Ahora, llega a César Vallejo con la única intención de mejorar sus registros.

Cabe destacar que el conjunto trujillano clasificó a primera fase de la Copa Libertadores, luego de quedarse con el cuarto lugar de la tabla de posiciones acumulada, por detrás de Alianza Lima, Sporting Cristal y Universitario de Deportes.

