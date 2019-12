En una entrevista con RPP, Juan Carlos Oblitas, el director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, habló sobre la actual situación de dos jugadores de la Selección Peruana: Carlos Zambrano y Christian Cueva. Ambos futbolistas no sumaron los minutos esperados en sus respectivos clubes durante el 2019 y ya miran nuevos horizontes de cara a la próxima temporada.

“Tengo dos preocupaciones en este equipo que ha formado Ricardo Gareca y no me refiero a los 11, sino al grupo que jugará las Eliminatorias. Uno es Carlos Zambrano y el otro es Christian Cueva por la inactividad que tienen desde hace un buen tiempo. Cuando se dan estas cosas, uno tendría que sacrificar la parte económica para poder jugar y volver a la Selección. Son jugadores que se ponen la camiseta y elevan su rendimiento considerablemente”, sostuvo Oblitas.

Con respecto a ‘Kaiser’, el directivo aseguró que tiene propuestas de la MLS y que ve complicada su llegada a Alianza Lima, sin embargo, si se llega a dar sería algo que beneficiaría tanto a fútbol peruano como al mismo jugador.

“Estamos al tanto con esto de Zambrano y hay una posibilidad enorme que pueda ir a la MLS, lo cual le permitiría tener esa efectividad que no tiene y que va en contra de su rendimiento. Yo no creo que se dé la posibilidad que pueda jugar en Perú. La parte económica es importante en este momento para lo que significa el préstamo o compra del pase. Hablé de sacrificio en sueldo pero el club no se va a sacrificar", señaló.

“No creo que lo haga, pero si viene se habla de Alianza Lima. Si es así puede jugar Copa Libertadores. Nos ayudaría a todos y se ayudaría él, pero lo veo difícil. Lo de la MLS no me preocupa porque empiezan a entrenan a finales de enero y hay muchos partidos”, finalizó.

