Con los nuevos lineamientos de Alianza Lima, brindados por Bruno Marioni, director deportivo del cuadro íntimo, en el que destacaba el factor disciplinario, Carlos Zambrano parecía no tener lugar en el club. De hecho, se comunicó que no seguiría. Por eso, que la semana pasada se haya confirmado que continuará en el equipo un año más sorprendió a más de uno.

El último jueves, Bruno Marioni explicó que Carlos Zambrano pidió reunirse con él y, tras una conversación con buena disposición de ambas partes, llegaron a un acuerdo para que el defensa continúe en Alianza Lima. Es decir, el ‘León’ tendrá su revancha rápido. Está en él, esta vez, cumplir con lo que espera el pueblo blanquiazul.

Porque según lo que dijo Marioni, el que cambió su parecer y compromiso ha sido Carlos Zambrano, no él. Los parámetros de conducta siguen íntegros en el club de La Victoria. Si esta vez el ‘León’ no está a la altura, la responsabilidad será suya netamente.

Como el mismo Carlos Zambrano dice, “el sentimiento y honor que se siente al defender a la institución de la que uno es hincha desde niño es inexplicable e inigualable”. Entonces hay que demostrarlo.

Él es capaz de mostrar toda su jerarquía cuando se lo propone. Lo hemos visto en todos los equipos en los que ha estado y lo hemos disfrutado en la Selección Peruana. Desde que debutó en Alemania se vio un defensa de carácter. Aunque su carrera tuvo altibajos en Europa, cuando llegó a Boca Juniors, pudimos ver a un Carlos Zambrano hecho y derecho. No cualquiera se gana un lugar en un equipo de la historia del ‘Xeneize’, y él lo logró. Ganó sus últimos títulos ahí y, aunque también tenía sus detractores, cumplió durante su estancia.

Seguro por eso el ‘hype’ era alto cuando se anunció su llegada a Alianza Lima. No venía a retirarse, estaba en plenitud de condiciones y con la cancha a favor para consagrarse con el equipo de sus amores. Sin embargo, las lesiones no le permitieron brillar como quería. Y luego se dio esa lamentable salida cuando el club no atravesaba un buen momento que terminó por sepultarlo con la hinchada, que esperaba más de uno de los referentes del club. No pudo recuperarse de eso. Su rendimiento cayó y acabó el año en un nivel discreto y perdiendo el título ante Universitario. Por eso, que esta revancha llegue tan rápido es una bendición para Carlos Zambrano.

Y cobrarse revancha no es solo tirarse de cara y poner la pierna fuerte. Eso lo hace el disciplinado y el indisciplinado. Para alguien que tiene el saldo desfavorable en el corazón del hincha blanquiazul, lo mínimo es jugar todo el año a un nivel por arriba de los siete puntos, siendo un ejemplo dentro y fuera de la cancha, con gestos deportivos y personales que lo encumbren, y coronar la temporada con el título esquivo el año pasado. Esa es la valla que el mismo ‘León’ se ha forjado con sus actos y a lo que debe aspirar este 2024. Una vez más, la pelota está en tu cancha, Carlos.





