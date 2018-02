Alianza Lima no fue local, pero celebró como en casa. Y no es para menos. Porque enfrente tuvo a un durísimo Universitario de Deportes, que lo ahogó en el primer tiempo pero no supo materializar las ocasiones de gol que generó. Y, los íntimos, con la sangre de campeón, fueron más astutos.

En el primer clásico del año, Alianza Lima se llevó un triunfo a casa, de la mano de Alejandro Hohberg, el atacante que fue decisivo para el primer y segundo tanto del conjunto de Pablo Bengoechea ante Universitario.

El ‘Enano’ marcó el gol del empate en la última jugada del primer tiempo. Luego creó un penal, para que Rinaldo Cruzado le de vuelta al marcador en la parte complementaria. Por eso, ambos futbolistas ‘celebraron’. ¿Cómo lo hicieron?

Nada menos que concentrados en Matute, con miras al partido contra Boca Juniors por Copa Libertadores. Evidentemente, los íntimos ahora solo piensan en sacar sus primeros tres puntos al durísimo rival argentino.

Alianza Lima recibirá a Boca Juniors este jueves en el Estadio Nacional. Bengoechea mandaría desde el ‘vamos’ a Hohberg y Cruzado, los volantes que son como hermanos.

