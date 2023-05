A pesar de que aún restan dos fechas para que culmine el primer reto de la temporada, Alianza Lima ya pintó de blanquiazul el Torneo Apertura, tras imponerse 6-1 a Binacional en La Victoria. Sin duda, una gran campaña de los dirigidos por Guillermo Salas, ya que a la par también disputan la etapa de grupos de la Copa Libertadores. A propósito de este tema, Christian Cueva no solo se refirió a lo que significó este paso importante en el plano local, sino también a las dos finales que tienen en su serie por el campeonato internacional: frente a A. Mineiro y Athletico Paranaense.

El volante blanquiazul, quien marcó en la goleada sobre los de Juliaca, no dudó en festejar el objetivo complido en el Torneo Apertura. “Me siento feliz de conseguir un objetivo importante; de verdad, ha sido duro en lo personal, pero siempre he sabido que esta carrera es bonita, no es fácil pero tengo unos compañeros magníficos que me apoyan. El caso de Hernán [Barcos] es algo especial, desde que llegué me dio su apoyo”, dijo a Liga1 Max.

Sin embargo, pese a que la algarabía continúa, no deja de lado que restan dos fechas más por jugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores. “Toca celebrar, pero no nos vamos a olvidar de estas dos finales de Libertadores y Dios mediante podemos revertir esta situación”, precisó. De momento, los íntimos ocupan el último lugar en la tabla, tras su segunda derrota en el certamen (cayeron contra Libertad en el estadio Alejandro Villanueva).

Por otro lado, dijo que “en lo particular, solo me encargo de hablar de lo que es dentro del vestuario, de los compañeros, del cuerpo técnico, de los dirigentes, lo que más me importa es eso. Luego sé que el hincha, va a estar allí siempre. Yo ya estoy acostumbrado a eso, pero entiendo y sabemos la camiseta que estamos vistiendo. A veces un silbido también duele. Queda seguir, demostrarme a mí mismo y agradecer a Dios por esta oportunidad”.

La palabra del DT

Quien también habló sobre esta hazaña fue Guillermo Salas, quien no dudó en referirse a los sacrificios y obstáculos que sortearon como equipo para conseguir el Torneo Apertura. “Si lo contara, tendría que hacer un libro. Son situaciones difíciles, que hay que resolver en el camino en un plantel de grandes profesionales. Quiero agradecer a todo el staff médico, al área de nutrición, al área de psicología, seguridad, cocina, el título es de todos”, dijo.

Sin embargo, -como el propio ‘Chicho’ mencionó- este es solo el comienzo. “Es el inicio, aún queda un Clausura, hay que esperar la Copa Libertadores que es algo que nos deja pensativos y mortificados. [...] Faltan dos fechas y tenemos posibilidad de clasificar. Estamos muy mentalizados en que es nuestro partido ante Atlético Mineiro”, precisó. El duelo contra el elenco brasileño está previsto para el martes 6 de junio desde las 7:00 p.m. en Matute.





