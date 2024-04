El último jueves, Alianza Lima venció por 3-0 a Sport Boys en el Estadio Nacional en un encuentro que tuvo como una de sus novedades a Christian Neira de titular de los blanquiazules. El ‘Ruso’ no tardó más de cinco minutos en abrir el marcador en su segundo encuentro como inicialista y tras dos partidos seguidos sin ser considerado para sumar minutos. Más allá de que no ha tenido la continuidad de otros jugadores en la volante aliancista, el ‘Ruso’ tiende a ser un jugador que genera mucha expectativa entre los hinchas y que poco a poco va demostrando el espacio que puede hacerse en el once titular debido a su velocidad, buen pie y el sistema que usa el entrenador colombiano.

El ‘Ruso’ en el 3-5-2

La primera vez que el ‘Ruso’ Neira jugó con la camiseta de Alianza Lima fue en el encuentro amistoso ante Blooming de Bolivia en Matute. El volante de 23 años ingresó faltando cerca de 20 minutos para el final del encuentro y dejó buenas sensaciones por su buenos pases filtrados y capacidad de desmarque que hicieron que los hinchas asistentes en el estadio lo aplaudan como la nueva gran novedad del equipo.

Luego, ante Los Chankas, tuvo ingreso en la segunda parte del encuentro y también dejó buenas sensaciones. De hecho, aquel encuentro Alianza Lima lo gana por 3-0 y, en general, todo el equipo tuvo un buen desempeño. Lo extraño ocurrió después, cuando no fue considerado para disputar ni un solo minuto ante Fluminense y luego apenas unos cuantos ante Carlos A. Mannucci.

En los dos siguientes compromisos, ante Cerro Porteño y Atlético Grau, Neira se quedó observando desde el banquillo de suplentes y nunca fue llamado. Ante los paraguayos, se optó por la variante de Aldair Fuentes en la volante a modo de ser más defensivos, mientras que ante Atlético Grau, tras la expulsión de Jesús Castillo, se decidió por Axel Moyano con la misma intención de proteger el arco propio.

Cristian Neira fue de los últimos en sumarse a Alianza Lima y de los que más expectativa generaba. (Foto: Prensa AL)

El Alianza con Neira

Alianza Lima suele ser un equipo que empieza con una idea bastante ofensiva en el torneo local y que después, según cómo vaya el partido y las preocupaciones que genere el rival, la tendencia es que se vaya volviendo más defensivo. Por tanto, tiene mucho más sentido que Christian Neira sea un jugador inicialista que pieza de recambio y puede adecuarse a quienes serían sus compañeros en la volante: Sebastián Rodríguez, Catriel Cabellos o Jesús Castillo.

Christian Neira tiene características de juego bastante ofensivas, pero, tal como lo hizo el último jueves ante Sport Boys, no necesariamente juega detrás de la doble punta. También hace el trabajo de replegarse y jalar marca con sus descensos, para abrir espacio a quien se le aparezca hacia la izquierda o derecha y, tal como lo indica su mapa de calor, ocupa tanto la propia área como la rival. En tal sentido, el ‘Ruso’ se acoplaría bien a la volante aliancista que tiene que sacrificar la labor de ‘10′ de Sebastián Rodríguez, quien viene jugando de ancla y repartidor de la pelota en el mediocampo pero que no siempre tiene la libertad y espacio para elaborar cerca del frente de ataque.

Al tener a Rodríguez, un jugador de mucha calidad en los pies, en una posición tan lejana al arco rival, se necesita a alguien de características similares para darle más juego al mediocampo y que, de momento, no se ha logrado encontrar del todo con Catriel Cabellos y Jesús Castillo de interiores. De hecho, el ‘Ruso’ Neira serviría mucho de acompañante, ya sea de Cabellos o Castillo, para poder darle más juego al equipo y servir de nexo entre ‘Bigote’ y la doble punta, para que el equipo no se haga tan largo, que es uno de los puntos que Restrepo quiere mejorar del desempeño colectivo.

Otro de los puntos a favor de Neira es que, dentro del plantel, no hay un jugador que tenga sus mismas características. Se intentó que Gabriel Costa sea ese ‘10′ detrás de los puntas, pero su rendimiento individual no fue el mejor en sus últimos encuentros y su desgaste físico tampoco convence en partidos de mucha exigencia. Para la propuesta que busca Restrepo en tanto a jugar más por dentro que por las bandas, Neira es un jugador que puede ser cable dentro del mediocampo y no tiene a otro (a excepción de Rodríguez) que pueda realizar dichas labores.

Neira en la Libertadores

Tal como se indicó, este plan con Neira aplica sobre todo a la parte inicial de los encuentros en los que Alianza Lima sale a avasallar al rival y a proponer, o también cuando tiene el partido controlado y, hacia el segundo tiempo, puede tener la intención de seguir atacando o buscar ser más ofensivos. Sin embargo, en Copa Libertadores se ha podido ver que Alianza Lima tiende a ser defensivo tanto en sus planteos como replanteos y, justamente por esta intención, Neira no tuvo chances de sumar minutos ante dichos rivales.

A menos que Alianza Lima intente salir a buscar el encuentro ante rivales bastante exigentes, es poco probable que se apueste por Neira desde del arranque en lugar de otros volantes mixtos como Catriel Cabellos y Jesús Castillo. Sin embargo, sí se puede perfilar como una buena pieza de recambio en búsqueda de salir a atacar según el panorama del encuentro.

