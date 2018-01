Alianza Lima: Christofer Gonzales no inició la pretemporada con Colo Colo

Christofer Gonzales aún no tiene claro en dónde jugará en el 2018, pero si hay algo cierto es que en Colo Colo no seguirá. A pesar de tener contrato con el 'Cacique', 'Canchita' no está en los planes y tendrá que decidirse por un nuevo destino.

Este martes, Colo Colo arrancó con los trabajos de pretemporada y 'Canchita' brilló por su ausencia. El volante peruano no estuvo entre los 34 futbolistas que integran al 'Cacique' y quedó en la búsqueda de una nueva institución.

En el Perú más de un equipo ya se puso las pilas y puja por hacerse con los servicios del es Universitario de Deportes. Alianza Lima es uno de ellos y solo está a la espera de que el volante acepte su oferta para ponerse la blanquiazul.

Sin embargo, hay otro equipo que también pelea y ese es el Real Garcilaso. Los próximos días serán claves y 'Canchita' tendrá que tomar una decisión pues ambos equipos ya comenzaron desde hace rata a prepararse para el 2018.

En el 2016, el volante de 25 años fue prestado a César Vallejo y este año tendrá que volver a decidirse por un equipo nacional, ¿llegará a La Victoria?

