Se va el 2017. Un año que le puso fin a un maleficio que parecía inquebrantable. Una mala racha que tenía pinta de llegar a los quince años o más. Pero Alianza Lima puso un alto: consiguió su estrella 23 luego de 11 años, calló bocas, desapareció memes y pintó de azul y blanco el Descentralizado. En Depor repasamos las cinco razones detrás de su campeonato nacional.

1. Técnico líder



Pablo Bengoechea llegó para ser el técnico que Alianza Lima necesitaba. Sin el afán de ser revolucionario prefirió ser un DT líder, de esos que imponen un trabajo serio, se ganan el respaldo de la dirigencia y defienden su estilo por sobre todas las cosas. "Lo importante es ganar de la forma que sea", repitió las veces que fueron necesarias. Porque para ser campeón Alianza dejó de ser (o intentar ser) ese equipo que se caracteriza por tener un "juego pícaro" o "bonito" para convertirse en un equipo camaleónico (que se acomoda según el rival), al que incluso no le importa ganar partidos ratoneando.

2. El más efectivo



Alianza Lima jugó 44 partidos esta temporada y los números explican a la perfección por qué es campeón nacional: ganó 26, empató 9 y solo perdió 9. Hablamos del tercer equipo más goleador con 70 goles y el menos batido con 41 en contra. Hablamos de un equipo que no se caracteriza por jugar con lujos y adornos, pero sí por ser efectivo.



Una estadística de Opta lo confirma: Alianza Lima anotó 70 goles, remató al arco 385 veces (sin contar los tiros bloqueados) y obtuvo un 18.2 % de efectividad, el porcentaje más alto en el Descentralizado 2017.

3. Invencibles en casa



"Para ser campeones tenemos que ganar en casa y robar puntos de visita". Se trata de una declaración que puede ser cliché, pero no por eso deja de tener veracidad. Alianza Lima no siempre sacó un triunfo en Matute, pero logró algo impensado años atrás: lo mantuvo invicto. En todo el Descentralizado 2017 no perdió en condición de local.



De los 22 partidos que jugó en casa (entre el Torneo de Verano, el Apertura y el Clausura) ganó 16 y empató 6. Números de lujo.

4. Jugadores experimentados, aprobados



Pablo Bengoechea acertó con la contratación de refuerzos como el mediocampista uruguayo Luis Aguiar, el más influyente de Alianza Lima con 15 goles y 8 asistencias. Además, defendió y potenció a 'veteranos' como los volantes Rinaldo Cruzado y Luis Ramírez, jugadores que en medio de las críticas lograron consolidarse como piezas claves de la campaña.



Mención aparte para Leao Butrón. El portero, a pesar de sus 40 años, brilló durante todo el año con enormes atajadas que salvaron al equipo más de una vez. Repetimos: Alianza Lima fue el menos batido con solo 41 goles en contra. No por gusto la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP) lo eligió como mejor jugador del Descentralizado y mejor arquero.



5. Rotación y confianza



A lo largo de todo el torneo, Bengoechea fue criticado por sus dudas y por no poder encontrar un equipo titular, sin embargo, y quizás sin plantearlo como una meta, fue una forma de hacer que ninguno de sus jugadores se sienta excluido o poco útil.



Y, quizás lo más importante, el uruguayo siempre protegió a su grupo. Hoy no hay mejor ejemplo que Gabriel Leyes, el delantero uruguayo que hizo ingresar en el partido final a pesar de su sequía goleadora y marcó el doblete que se convirtió en título de Alianza Lima.

