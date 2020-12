La presente temporada ha dejando un sinsabor en todos los hinchas de Alianza Lima. El cuadro íntimo arrancó con malos resultados y, pese a haber pasado por tres técnicos en el año, el primer equipo no logró levantarse en ningún momento, de tal forma que quedó entre los últimos lugares de la tabla de posiciones, dando pie a un inminente descenso a la Liga 2.

En una reciente entrevista con Latina, Claudio Pizarro, uno de los jugadores peruanos más relevantes de los últimos años en el extranjero e hincha confeso de Alianza Lima, se refirió a la actual situación del club y lamentó lo sucedido.

“Es una pena, es terrible, algo que no se esperaba. No fue un buen año. Vi los últimos dos partidos, la verdad que hace mucho tiempo no seguía fútbol peruano. A Alianza lo vi como un equipo muy disminuido, pensé que iba a tener algo más. Me sorprendió porque esperaba que el equipo esté mejor”, señaló el ‘Bombardero de los Andes’, ahora como embajador de Bayern Munich.

“Yo conozco a algunos chicos de ahí y pensé que, la verdad, iba a ir mejor. Esto es así, lamentablemente en el campo no se dieron las cosas y hay que mejorar. Hay que hacer cambios obviamente. Cuando las cosas no se dan o no van para adelante es porque algo no está funcionando ”, añadió.

Daniel Ahmed se refirió a la debacle deportiva de Alianza Lima

En un audio que rápidamente circuló por redes sociales los últimos días, el entrenador argentino, Daniel Ahmed, dio luces de lo que vivió en su estadía en Alianza Lima, que al parecer, no fue la más agradable. “Este fútbol peruano está muy sucio, habiendo peruanos muy capaces como vos y como otros que he conocido. Está dominado por gente muy sucia”, explica Ahmed.

Sobre la crisis institucional que vive el club íntimo, Ahmed, dijo: “En las categorías menores, un entrenador dirigía dos categorías, 60 chicos. Pero fue enorme lo que hemos hecho este año, yo vine para el desarrollo, la debacle deportiva es por el equipo que se armó a principio de año. Después se tuvo decisiones de sacar jugadores del primer equipo, por ‘X’ motivos, en este caso como los uruguayos, que debilitaron al grupo. Por este equipo pasaron tres entrenadores, y los 3 campeones nacionales, Bengoechea, Salas y yo. La única diferencia es que Bengoechea arrancó con una pretemporada y un plantel completo, Salas cinco meses con el plantel y además de esos 5 meses con más jugadores en su plantilla y yo tuve 25 días, de los 365 días del año. Con un plantel extremadamente mermado con Cruzado y Quijada lesionados (...) Eso era todo lo que había”

VIDEO RECOMENDADO

Peruanos en el exterior: mira el increíble gol que perdió Benavente