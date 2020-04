El sueño de volver a Alianza Lima para ponerle fin a su carrera deportiva, es algo pendiente para Claudio Pizarro, pero es algo que, para cumplirlo, demandaría un gran sacrificio porque, como él mismo lo confesó, se tendría que separar de su familia que tiene su vida hecha en Europa.

En entrevista con Diego Rebagliati a través del Instagram Live de Movistar Deportes, Pizarro negó que la idea de jugar en estadios del fútbol peruano que han sido señalados como no aptos para la práctica del fútbol a nivel profesional, no es un impedimento para su regreso al fútbol peruano.

“Eso para mi no es problema”, dijo el ‘Bombardero, quien recordó que en sus inicios jugó en Sipesa de Chimbote y que para ir a esos estadios. “Me preparo anteriormente. No es problema para mi, porque he jugado en Chimbote, donde la situación era peor de lo que puede ser ahora si vuelvo a alianza", indicó.

Entonces, el problema es familiar pues Pizarro confesó que en caso de tener que venir al Perú lo tendría que hacer solo, pues sus hijos ya están en el colegio o la universidad y por ende tendría que quedarse su esposa con ellos.

Rebagliati le deslizó la posibilidad de que la familia completa, su esposa y tres hijos, el mayor reside en Londres, Inglaterra, puedan venir y él respondió: “No creo porque mis hijos están en la universidad y están metidos por acá”, dejando en suspenso aún su vuelta a Matute porque asegura que aún siente ganas de seguir jugando al fútbol

