El colombiano volvió a realizar trabajos con balón desde el pasado 17 de enero. Al inicio con una férula que mantenía firme su codo derecho, aquel que al inicio de la pretemporada sufrió una lesión (desgarro en el tendón).

No obstante, desde este lunes 23 se ha podido observar al futbolista, durante los entrenamientos, sin aquel dispositivo de sujeción. Aún no está al 100%, pues si bien realiza trabajo de circuitos con balón, durante los duelos de práctica entre los integrantes del equipo, se dirige al gimnasio. Ello para evitar un golpe, producto del temor, y que su proceso de recuperación retroceda.

✅ ʟɪꜱᴛᴀ ʟᴀ ꜰᴇᴄʜᴀ 3 ᴅᴇ ʟᴀ #𝐋𝐢𝐠𝐚𝟏𝐁𝐞𝐭𝐬𝐬𝐨𝐧 ᴀᴘᴇʀᴛᴜʀᴀ 2023 ⚽️



* La programación puede estar sujeta a cambios según medidas de las autoridades.#UnaLigaParaTodos pic.twitter.com/Bdw2d3GXv3 — Liga De Fútbol Profesional (@LigaFutProf) January 25, 2023

¿Para cuando estaría listo? Se espera que la próxima semana pueda entrenar con total normalidad, junto a sus compañeros.

¿Y Carlos Zambrano?

Carlos Zambrano fue el último refuerzo en sumarse a la pretemporada de Alianza Lima. El defensor aún no ha sumado minutos con la blanquiazul, pues para la tarde de presentación del plantel, todavía no había sido oficializado. En tanto, no viajó a Colombia para jugar ante Atlético Nacional en la Noche Verdolaga.

Sin embargo, la postergación del campeonato ha sido favorable para el seleccionado nacional, quien ya está está igualando el ritmo de sus compañeros. La próxima semana se podría definir si estará o no para la fecha 3 ante Sporting Cristal.

“Yo me siento bien, vine de una mini pretemporada en Boca y, si me toca estar, jugaré al cien por ciento. Son dos horas de partido para ‘matarme’ y ya luego vendrá el tiempo para recuperarse”, le dijo días atrás a Directv.

Por su parte, Andrés Andrade, otro de los refuerzos extranjeros en sumarse al último, ya está al 100%. “Yo ahorita ya me siento en plena condición para arrancar”, le dijo a Depor.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.