Un jugador y entrenador inteligente. Así es como define la prensa uruguaya a Pablo Bengoechea. El ex jugador uruguayo, nuevamente consiguió llevar por segundo año consecutivo a Alianza Lima a la semifinal del campeonato peruano.

Depor conversó con Martin Charquero, periodista deportivo uruguayo e integrante de Directv Uruguay, sobre el buen momento del estratega de Alianza lima y la posibilidad de un retorno a tierras ‘charrúas’, en un futuro, ya que el lunes se confirmó que el DT seguirá en Alianza Lima.

“El recuerdo que se tiene aquí en Uruguay, es que siempre fue un tipo ganador tanto como jugador de fútbol más allá de la Selección, fue muy ganador con Peñarol. Siempre fue muy inteligente tanto como jugador y entrenador, pero su inteligencia se notó siempre en la toma de decisiones en los partidos. Se podría decir que era un jugador de pelota quieta pero sabía sacar el ‘jugo’ a las virtudes de sus compañeros".

Como entrenador ‘blanquiazul’

“Si bien no he visto su desempeño como estratega de Alianza Lima. Leo mucho lo que viene haciendo con el equipo peruano por las redes sociales. El siempre busca llevar a los equipos que dirige a lo más alto, lo confirma lo que me comentas sobre la tercera clasificación a una semifinal y el campeonato que logró en el 2017″.

"Me viene siempre el recuerdo de lo que fue como director técnico de Peñarol. Un estratega que siempre buscaba que su equipo fuera el protagonista dentro del torneo, pero con mucho respeto a la pelota. Impuso un estilo dentro de Peñarol que no se había visto antes en Uruguay” mencionó Martin.

¿Un posible regreso a Peñarol?

“En mi opinión, si Peñarol llega a ganar el campeonato uruguayo, lograría 3 campeonatos consecutivos. Teniendo la posibilidad de obtener un tercer quinquenio (ganar cinco títulos seguidos), que es algo muy fuerte aquí en Uruguay. Pablo fue la imagen del primer quinquenio entre 1993-1997. A mí no me sorprendería que si Peñarol consigue este tercer título consecutivo piense en Bengoechea como entrenador para los próximos años”.

“Dentro de Uruguay, Pablo Bengoechea es técnico para Peñarol. Su llegada descomprime todo un equipo, quita presión a los jugadores, es amado por la gente. Me parece que en Peñarol no tendría que pedir permiso para venir. Además, es un técnico que personalmente creo que está capacitado para saltar a otro tipo de liga. Por ejemplo, México e inclusive tentar una posibilidad en Argentina” concluyó Martin Charquero.

Alianza Lima se coronó campeón del Torneo Clausura (América TV)

MÁS NOTICIAS