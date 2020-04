Kluiverth Aguilar acaparó la atención desde que Alianza Lima confirmó la venta del jugador al Manchester City. Sin embargo, hay muchos detalles que han salido tras el suceso. Desde la cantidad por la que fue vendido hasta quién es el dueño de su fichaje.

Depor pudo conocer, a través de una fuente de Alianza Lima, que el Manchester City no es dueño de la totalidad del pase del jugador como se creía. “La idea es estrechar lazos con el Manchester City. Por ahora, el City solo ha comprado el 50% del pase, y los más de dos millones de dólares es si se dan muchos puntos en dos años”, afirmaron desde el club íntimo.

Cabe destacar que el pase del jugador de 16 años no solo lo adquiere el Manchester City, sino el City Football Group (CFG), compañía que es propietaria de New York City (Estados Unidos), Melbourne City (Australia), Montevideo City Torque (Uruguay), Mumbai City FC (India), Yokohama Marinos (Japón), Girona (España) y Sichuan Jiuniu (China).

Los ‘Citizens’ aseguraron, según pudo saber la BBC, que Kluiverth Aguilar no llegaría directo a ser dirigido por Pep Guardiola, sino que sería dado a préstamo a algún club del CFG para que obtenga experiencia cuando el futbolista cumpla la mayoría de edad.

Kluiverth Aguilar contó como se enteró del interés del Manchester City. "Estaba un día en el cole en química y la profesora era correcta no quería que salgamos al baño ni nada y en ese momento me llamó el profesor Jaime Duarte para mí me las ingenié para ir al baño como sea y escuché esa noticia y fue increíble'', señaló el jugador de 16 años.

VIDEO RECOMENDADO

La nueva apariencia de Ricardo Gareca

Ricardo Gareca sorprendió con su nueva apariencia. (@andreshurtadooficial)

TE PUEDE INTERESAR