Rinaldo Cruzado eligió su once ideal para Alianza Lima y en él incluyó a Alejandro Hohberg, jugador de Universitario de Deportes y exblanquiazul. Además nombro a dos ex compañeros de Newell’s Old Boys: Gabriel Heinze y Milton Casco. El volante incluyó a Pablo Bengoechea como el entrenador de ese súper equipo.

“Pablo Bengoechea ha sido y es un técnico muy importante en Alianza. Fue un momento muy triste y duro su salida, especialmente para algunos que ya lo conocíamos de otros años. Estamos en la etapa de conocer a este nuevo comando técnico”, dijo en Movistar Deportes.

Al popular ‘Ri’ lo une una gran amistad con Alejandro Hohberg, por eso no tuvo problemas para incluir al crema en su once ideal. En el ataque no podían faltar Jefferson Farfán y Paolo Guerrero.

El blanquiazul no se incluyó en su once soñado pero dijo que la despedida del fútbol todavía no está en sus planes. “Sé que hay gente que quiere que me retire, pero yo me siento bien. Me encantaría retirarme en Alianza Lima y quiero hacerlo cuando sienta que ya no puedo dar más. Lo que yo escuché desde que volví a Alianza, hace cuatro años, era que me tenía que retirar, pero el tiempo decidirá".

Pudo llegar a la Fiorentina

“Hubo conversaciones (con la Fiorentina). Yo no me metía en esos temas, pero mi representante me habló de esa posibilidad, aunque lastimosamente no se pudo concretar. Claro que me hubiese gustado llegar ahí estando ya en Italia. Es un sueño de niño ver a jugadores de talla mundial y poder enfrentarlos”.

VIDEO RECOMENDADO

Rinaldo Cruzado la hizo de chef en la cuarentena

Rinaldo Cruzado preparó arroz con pollo. (Instagram)