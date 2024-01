Richard Acuña, presidente de la UCV, señaló en L1 Max que este lunes esperarán la respuesta de Paolo Guerrero (si no llega, también negocian con Marcelo Martins y Teo Gutiérrez) con especial prioridad, por lo que incluso en el transcurso del día podría ser anunciado como el refuerzo más importante de la institución en sus 28 años de creación. Si bien muchos pensaron ver a Paolo con la camiseta de Alianza Lima, club que lo formó, la dirigencia actual nunca lo tuvo en sus planes, y hay un gran porcentaje de verlo por primera vez en el fútbol peruano (nunca debutó como profesional en nuestro país) con la camiseta de la Vallejo.

El tema económico lo pondría como el jugador mejor pagado de la Liga 1 y con uno de los sueldos más alto en la historia del fútbol peruano. Y en el plano deportivo, el elenco trujillano daría un salto de calidad en aras de ser protagonista esta temporada, de la mano de Roberto Mosquera. Con varios nombres importantes en su plantel y con la llegada de Guerrero, el equipo no solo tendría la obligación de ganar el torneo, sino también de trascender en la Copa Sudamericana.

La posible llegada de Paolo a nuestro país lo colocaría dentro de la lista de jugadores de la Selección Peruana que estuvieron en Rusia 2018, el último Mundial al que fuimos, y regresaron a la liga local. Si bien el ‘Depredador’ se fue a los 18 años a Alemania y nunca debutó con Alianza Lima, su arribo a la Liga 1 lo pondría al mismo nivel de otros seleccionados que estuvieron en el proceso que nos devolvió a la máxima cita del fútbol luego de 36 años y volvieron para tener diferentes historias y finales en sus carreras.

Los mundialistas que volvieron

Alberto Rodríguez

El ‘Mudo’, pieza clave en la clasificación al Mundial y titular de Ricardo Gareca en la zaga central, volvió al Perú luego de Rusia 2018. El peruano dejó Junior de Barranquilla, donde jugó muy poco por problemas con su técnico y sus reiteradas lesiones, para volver a Universitario de Deportes en la segunda mitad del 2018. Esa temporada, sufrió una ruptura fibrilar de segundo grado del gemelo de la pierna derecha y se perdió lo que quedaba de campeonato y para el 2019 su situación no mejoró.

Si bien logró el alta médica, Alberto Rodríguez sufrió una serie de lesiones más y ese año no llegó a sumar minuto alguno con los ‘cremas’. En 2020, sorprendió a todos al ir a Alianza Lima; sin embargo, esa campaña fue recordada por el terrible rendimiento del equipo y el descenso a final de año ante Sport Huancayo, que finalmente quedaría sin efecto por el TAS. En 2021, dejó La Victoria y pasó a las filas de Alianza Atlético de Sullana, donde jugó por última vez el 16 de octubre de ese año. Los ‘churres’ no le renovaron y desde entonces se encuentra sin equipo, y se le presume ya retirado aunque no lo haya anunciado.

Números de Alberto Rodríguez tras su vuelta a la Liga 1 Partidos Minutos Goles Asistencias Temporada Universitario 6 479′ - - 2018 Universitario - - - - 2019 Alianza Lima 16 1189′ - -′ 2020 Alianza Atlético 8 640′ - 1 2021

Christian Ramos

Luego de su paso por el Al-Nassr, que se dio a mediados del 2018, la ‘Sombra’ regresó al Perú al año siguiente para jugar por Melgar de Arequipa, en calidad de cesión desde el fútbol saudí. A mitad del 2019, dejó el ‘Dominó' para fichar como agente libre por Universitario de Deportes. Y a pesar de que jugó gran cantidad de partidos en el Clausura, Ramos decidió dejar Ate y fichar por la César Vallejo para la temporada 2020.

La ‘Sombra’ jugó dos temporadas en Trujillo y luego volvió a Alianza Lima luego de 10 años. En 2022, Ramos tuvo protagonismo con los ‘íntimos’ en el año donde salieron bicampeones. Más allá de los partidos jugados, el central se terminó yendo rumbo al puerto de Callao, donde jugó por Sport Boys el año pasado. Fue habitual titular con los rosados, pero no renovó contrato y actualmente está sin equipo.

Números de Christian Ramos tras su vuelta a la Liga 1 Partidos Minutos Goles Asistencias Temporada Melgar 16 1255′ - - 2019 Universitario 13 965′ - - 2019 César Vallejo 14 1164′ 1 - 2020 César Vallejo 22 1966′ - 1 2021 Alianza Lima 30 2347′ - - 2022 Sport Boys 29 2499′ - - 2023

Jefferson Farfán

Luego de que volviera a Primera mediante resolución del TAS, Alianza Lima dio el golpe en la mesa en el mercado de pases del 2021 y anunció la vuelta de Jefferson Farfán al equipo tras 17 años. La ‘Foquita’ regresó al equipo de sus amores de estar en el Lokomotiv de Moscú desde 2017. Su primer partido fue el 6 de abril ante Municipal, marcando el gol de la victoria. Si bien sufrió una lesión en la rodilla que lo marginó por tres meses en ese año, cuando regresó a las canchas volvió con gol ante la César Vallejo. En su partido 700 como profesional, anotó de tiro libre y estuvo en momentos clave en el título 2021.

La temporada siguiente la participación de Farfán fue mucho menor, debido a las constantes lesiones que lo marginaron casi toda la temporada. Ya se hablaba de su inminente retiro, pero nada era oficial, aún seguía perteneciendo a Alianza Lima y solo pudo jugar 13′ ese año. Su último partido fue el 30 de octubre en la victoria ante ADT por 2-0 y luego del bicampeonato anunció su retiro oficial.

Números de Jefferson Farfán tras su vuelta a la Liga 1 Partidos Minutos Goles Asistencias Temporada Alianza Lima 14 513′ 4 - 2021 Alianza Lima 3 13′ - - 2022

Yoshimar Yotún

Luego de ser parte del histórico plantel de Cruz Azul campeón en 2021, ‘Yoshi’ volvió a Sporting Cristal luego de ocho años en 2022. La expectativa era grande por ver a Yotún de regreso con los ‘celestes’; no obstante, su temporada no fue la mejor. Las lesiones impidieron que su rendimiento sea regular y le costó retomar su mejor nivel.

Ya para el 2023, con una buena pretemporada, el ‘19′ empezó mejor la campaña, aunque en el momento más crítico de Tiago Nunes, se le tildó de estar en contra del técnico brasileño, quien prácticamente renunció al cargo. Con el impase solucionado, Yotún fue clave durante toda la temporada en la que el equipo peleó hasta el final la posibilidad de ser campeón. Este año, en medio de los rumores de una posible salida a Universitario, extendió su vínculo con Cristal hasta 2026.

Números de Yoshimar Yotún tras su vuelta a la Liga 1 Partidos Minutos Goles Asistencias Temporada Sporting Cristal 22 1461′ 2 1 2022 Sporting Cristal 35 2918′ 6 4 2023

Paolo Hurtado

El ‘Caballito’ regresó al fútbol peruano luego de una temporada y media en la Unión Española de Chile. Las lesiones no lo dejaron mantener una regularidad constante y volvió a Alianza Lima para la segunda mitad del 2022, luego de 10 años. Hurtado no marcó la diferencia en esos meses y al año siguiente se fue del club. Para el 2023, fichó por Cienciano, donde jugó más partidos, pero estuvo envuelto en temas extradeportivos y no terminó de trascender; a final de temporada salió el equipo. En este año, fichó por Mannucci con la esperanza de retomar su nivel.

Números de Paolo Hurtado tras su vuelta a la Liga 1 Partidos Minutos Goles Asistencias Temporada Alianza Lima 9 130′ 1 - 2022 Cienciano 19 900′ - 2 2023

Andy Polo

La ‘Joya’ volvió a Universitario en 2022 luego de casi seis años, tras su abrupta salida del Portland Timbers por un tema extradeportivo. Polo volvió a la ‘crema’ donde rápidamente encontró regularidad con el equipo, pero a final de temporada la ‘U’ quedó quinto lugar, lejos del título. Para el 2023, y bajo las órdenes de Jorge Fossati, sacó su mejor versión siendo clave en la estrella 27 siendo campeón. Dada su importancia en el equipo, la dirigencia le renovó contrato hasta 2025 y en el inicio de la Liga 1 2024 se estrenó con gol ante Mannuci.

Números de Andy Polo tras su vuelta a la Liga 1 Partidos Minutos Goles Asistencias Temporada Universitario 28 2185′ 1 2 2022 Universitario 41 3501′ 1 14 2023 Universitario 1 90′ 1 - 2024* (en curso)

Christian Cueva

‘Aladino’ marcó su vuelta a Alianza Lima después de ocho años, en una de las operaciones más sonadas del fútbol peruano. Cueva hizo todo lo posible para dejar Al-Fateh en calidad de préstamo y llegar a La Victoria para reivindicarse tras su primera etapa en el club. Por lo hecho en la selección, el hincha íntimo esperó mucho de Christian; sin embargo, su paso por Matute fue para el olvido.

Cueva no solo tuvo problemas extradeportivos (de conducta) y faltas de profesionalismo, en el campo no llegó a marcar un solo gol y tampoco hizo la diferencia que el hincha esperaba. Por si fuera poco, en octubre, Depor reveló que el jugador venía arrastrando una dura lesión en la rodilla y aún así seguía jugando. A final de temporada, no se le renovó su cesión y el jugador ahora necesita operarse para ver qué pasará con su carrera.

Números de Christian Cueva tras su vuelta a la Liga 1 Partidos Minutos Goles Asistencias Temporada Alianza Lima 27 1373′ - 1 2023

Edison Flores

Luego de encontrar regularidad en Atlas de México, Edison Flores volvió a Universitario luego de siete años para intentar recuperar el protagonismo. ‘Orejas’ regresó a Ate para tener su tercera etapa con los cremas y ser pieza clave en el esquema de Jorge Fossati de cara a la segunda mitad del 2023. Justamente, el volante nacional fue importante para que la ‘U’ llegase a pelear el título nacional, marcó el primero en la final de vuelta en Matute y celebró la estrella 27. En el arranque de la Liga 1 2024, fue la gran figura en la goleada ante Mannucci, marcando un gol y repartiendo dos asistencias.

Números de Edison Flores tras su vuelta a la Liga 1 Partidos Minutos Goles Asistencias Temporada Universitario 17 845′ 7 1 2023 Universitario 1 79′ 1 2 2024* (en curso)





