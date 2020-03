Jean Deza aprovechó la cuarentena por el coronavirus para publicar un mensaje en su cuenta de Instagram, relacionado con el momento que está viviendo en Alianza Lima. El delantero se publicó un mensaje para sí mismo, luego de la decisión de la directiva de que no juegue más en La Victoria.

“Sé fuerte. No importa por lo que estés atravesando… sé fuerte. Nada es permanente, todo es temporal. Cada cosa pasará y en algún momento tu vida mejorará. No te deprimas, pues tú haces de tus días lo que tú quieres que sean”, dice el mensaje del blanquiazul, de quien la institución de Alianza Lima apoyó en incontables ocasiones, pero solo tuvo inconductas de parte del ex jugador de UTC y San Martín, entre otros clubes.

“Aprovéchalos, vívelos, sonríe y vence tus temores. Llora si tienes que hacerlo, saca lo que llevas dentro, pero jamás decaigas. Y sobre todo recuerda que en esta vida no tendrás carga tan grande que no puedas soportar”, añade la publicación del atacante íntimo, que no jugará en Alianza Lima en lo que resta del año.

Jean Deza termina su mensaje con la siguiente frase: “Todo tiene solución, menos la muerte”-

El delantero se vio envuelto en una serie de problemas extrafutbolísticos que hicieron que Alianza Lima lo suspenda un mes sin goce de haber. Pese a la llegada de Mario Salas, la situación de Deza está definida: no juega más.









