Hansell Riojas es uno de los jugadores de Alianza Lima que ha encontrado la regularidad necesaria para ser considerado una pieza fundamental en el equipo de Pablo Bengoechea. Pero el camino que tuvo que recorrer para lograr no fue fácil. De hecho, fue duramente criticado por los fanáticos, cuando los resultados no acompañaban al equipo blanquiazul.

“Una crítica de una persona X, te termina hiriendo. Tú vas creyendo una verdad que no es cierta. Por eso, la confianza es muy importante. Pablo Bengoechea me ayudó bastante. Había partidos que he conversado con él y le dije que no era mi mejor año, que no sabía si podía rendir. Pero tuve su confianza. Ahora si estoy pasando un buen año, es el más regular de mi vida”, afirmó Hansell Riojas en Movistar Deportes.

Con 28 años encima, Hansell Riojas busca sumar su segundo título con Alianza Lima. Ojo, el central fue parte del equipo campeón del 2017. Ese mismo año fue fichado por Belgrano de Argentina, en donde no pudo consolidarse.

“Bengoechea me apoyó bastante, me dio la oportunidad en la Selección. Esa confianza, a través de los años, ayudó bastante que mi carrera crezca. Soy consciente de que recién estoy recobrando la confianza”, agregó Hansell Riojas.

Por otro lado, Alianza Lima continúa con sus entrenamientos, pensando en el choque ante Sport Huancayo, el cual se jugará en Matute, que lucirá un marco impresionante. El hincha promete alentar durante los 90 minutos para seguir como únicos líderes del Torneo Clausura.

