Esta tarde, Beto da Silva aprovechó el tiempo libre de cuarentena para hacer una transmisión en su cuenta de Instagram. Cientos de hinchas se conectaron, sin embargo, también aparecieron algunos jugadores, amigos suyos. Entre ellos estuvo Diego Penny, el arquero que actualmente milita en San Martín.

Cuando el delantero de Alianza Lima vio la conexión de Penny en el live de Instagram no dudó en saludarlo y hacerle una promesa. “Dieguito Penny, mi hermano, cuántos momentos. Yo también te extraño papi, ojalá nos podamos volver a encontrar. Ya te he dicho que cuando te enfrente no te voy a hacer gol", aseguró.

“Ya quedamos, aparte nunca me voy a olvidar del pase gol de media cancha que me diste”, continuó Beto da Silva, recordando un tanto que anotó cuando ambos eran compañeros de equipo en Sporting Cristal, durante el 2013, 2014 y 2015.

Es preciso destacar que Alianza Lima y San Martín tienen dos partidos pendientes esta temporada. El primero de ellos se jugaría por la Fecha 18 del Torneo Apertura, en el estadio Alejandro Villanueva, mientras que el segunda se jugaría con el equipo albo de local, por la jornada 18 del Torneo Clausura.

Coronavirus en Perú

Este martes, el presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció que el número de personas infectadas con coronavirus en el Perú se elevó a 416, de los cuales 322 se encuentran en la región Lima, 19 en Piura, 16 en Loreto y 10 en Junín, siendo los departamentos más afectados por la enfermedad.

