Alianza Lima dio a conocer que Jairo Concha no continuará como parte del equipo para el 2024 tras no haber extendido su vínculo próximo a vencer este 31 de diciembre. Pese a la espera de varios meses y al haberse unido a la pretemporada en el EGB de Lurín, el volante nacional de 24 años no confirmó su continuidad y el club decidió que no esté en los planes. Como se recuerda, el futbolista llegó a la institución victoriana en el 2021, tras su paso por San Martín, y desde entonces obtuvo un bicampeonato y un subcampeonato en el que, aunque con altibajos, se posicionó como titular en distintas posiciones. ¿Cuánto pierde el cuadro blanquiazul tras su salida?

Así le fue a Concha en Alianza Lima En el 2020, Alianza Lima compró el pase de Jairo Concha a la Universidad San Martín, pero lo cedió a préstamo dicha temporada. Ya para el 2021, decidió incluirlo en sus planes cuando, en aquel entonces, se pensaba jugar en la Liga 2. El futbolista llegó a La Victoria asumiendo dicho reto; sin embargo, tras la resolución del TAS y la continuidad del cuadro ‘íntimo’ en Primera División, terminó siendo una gran apuesta para obtener el campeonato dicho año. Y así fue. En aquella temporada, Concha disputó 27 partidos (23 como titular), anotó cuatro goles y dio cinco asistencias, siendo uno de los jugadores más regulares en el equipo dirigido por Carlos Bustos . Cabe recordar que competía el puesto con Jefferson Farfán, quien fue intermitente debido a lesiones, aunque determinante en dicho campeonato, y también con Edgar Benítez hacia la segunda mitad del año. Asimismo, fue titular en ambas finales y su buen desempeño le valió que sea convocado por primera vez a la selección peruana para partidos amistosos a disputarse en enero del 2022. Ya para el 2022, la expectativa con Jairo Concha fue mayor en el hincha de Alianza Lima y, pese a la continuidad de Jefferson Farfán y de Edgar Benítez hasta la primera mitad del año, se visualizaba al joven volante nacional como el titular para dicha temporada, aunque esta vez la competencia también sería con Pablo Lavandeira y Cristian Benavente. En aquel año, Concha se consolidó como volante mixto jugando al lado de Josepmir Ballón en primera línea y disputó un total de 31 partidos, todos como titular. Anotó seis goles (el recordado doblete ante Universitario de Deportes en el estadio Monumental) y dio una asistencia. A todas luces, fue una temporada mejor que la anterior y desde el club ‘íntimo’ no dudaron en otorgarle la mítica camiseta número ‘10′ para el 2023. Para el 2023, la sobrepoblación de nombres en la volante hacían indicar que el titularato de Concha no sería tan seguro como en años anteriores. Se continuó con Lavandeira y Benavente (pese a lesión), y se contrató a Andrés Andrade, Gabriel Costa y Christian Cueva, nombres que, en la previa, sonaban como refuerzos que llegarían a adueñarse de la zona creativa del equipo y en la que Concha debería competir el puesto fuertemente. Sin embargo, debido a constantes lesiones de jugadores y a poco nivel futbolístico, Concha se hizo del puesto y terminó jugando como titular la segunda mitad de la temporada , luego de un inicio no muy prometedor debido a ser constante suplente. En esa temporada, disputó 32 partidos (28 como titular), anotó dos goles y brindó cinco asistencias, siendo su marca más baja en tanto a anotaciones desde que llegó al club ‘íntimo’. Pese a su consolidación como titular, sus buenos rendimientos fueron intermitentes y, en general, el equipo no presentaba una idea de juego clara pese a los buenos resultados. ¿Cuánto pierde Alianza Lima? La principal pérdida de Alianza Lima es, sin duda alguna, la económica al haber contado con Jairo Concha para sus planes a futuro y que pueda salir libre tras tres años en el club. El volante nacional cuenta con 24 años, todavía tiene proyección en el mercado nacional e internacional y su no renovación parece ser un tema que debió resolverse con prontitud en lugar de iniciar trabajos de pretemporada considerándolo como parte del plan sin tener ninguna certeza de su continuidad, recordando que la propuesta de renovación se hizo hace varios meses. Para Alianza Lima, el futuro de Jairo Concha es prometedor como futbolista y en eso radicaba la posibilidad de extender su vínculo, además porque a la nueva área deportiva le agradaba como opción, aunque no necesariamente como titular indiscutido, ya que reforzarán esa zona con un cupo del extranjero. Concha, desde el banquillo o desde la cancha, es un futbolista que podría acoplarse al juego de Restrepo y, en ese sentido, el club ‘íntimo’ pierde a una variante importante que seguramente ya es pretendido por otros clubes de la Liga 1 que, posiblemente, sean sus rivales directos. De momento, su futuro es incierto y, aunque todo apunta a que prioriza irse al extranjero, también se evalúa la posibilidad de que continúe en el torneo local.

