La herida tardará en cerrar. Alianza Lima descendió a Segunda División y Daniel Ahmed fue uno de los más afectados por la situación, la misma que no sólo lo golpeó deportivamente, sino también de manera anímica.

“En definitiva, salí injustamente. No solo habías hecho un trabajo enorme dentro del club, no solo di la cara en esos siete partidos en 25 días, sino que después te echan como una rata y te dicen ‘no, no, olvídate, no me importa si dormís en una plaza, no me importa si no tienes cómo volverte a tu país, no me importa’”, sostuvo el entrenador argentino en diálogo con ‘Con Don Deportivo’.

Daniel Ahmed es consciente de que el clima en Alianza Lima no es el mejor tras el histórico acontecimiento que significó su baja, pero también espera que su situación se resuelva lo más pronto posible para poder pasar la página y concentrarse en el futuro.

Daniel Ahmed no la pasa bien tras dejar Alianza Lima

Hace unos días, Daniel Ahmed ya había demostrado su incomodidad por la mala relación que tiene con el club para el que trabajó, desde donde se han desentendido y no le dan respuesta por los honorarios que quedaron pendientes.

“No me pagaron los pasajes para que mi familia se regrese a Argentina y no me pagaron el saldo que quedó de mi sueldo. Estoy viviendo en una casa alquilada del club, eso fue lo que contesté. Cuando me sacaron me dijeron adiós y arréglate”, sostuvo el entrenador en diálogo con Azul y Blanco.

Por otro lado, Daniel Ahmed descartó haber demandado a Alianza Lima, noticia que fue difundida en las últimas horas, incomodando al estratega, quien aprovechó para dejar en claro que sí hubo una respuesta legal, pero no una denuncia.





