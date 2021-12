Alianza Lima sigue analizando cómo armar su equipo para la temporada 2022 y uno de los nombres que podría ser incluido es el de Erinson Ramírez, quien ya vistió la blanquiazul desde el 2016 hasta el 2018. No obstante, el atacante mantiene contrato con Deportivo Municipal, institución que ha dejado claro que se debe respetar el contrato que posee en la actualidad.

El directivo de la Franja Edil, Ronald Herrera, manifestó a Radio Ovación que Ramírez “tiene contrato todo el 2022, si Alianza se lo quiere llevar habrá que negociar con ellos. Nosotros no somos nadie para amarrar a un jugador a la fuerza pero tampoco soltarlo tan fácilmente cuando sabes que hay un contrato de por medio”.

Erinson Ramírez ha tenido una buena campaña este 2021, siendo pieza clave para cerrar el año con buenos números, llegando a completar 21 encuentros en la Liga 1. En ellos, logró alcanzar siete anotaciones y cuatro asistencias, convirtiéndose en uno de los futbolistas más influyentes de la Academia esta temporada.

Si bien su contrato vence a finales del 2022, el jugador ha confesado sus ganas del volver al club de sus amores. “A pesar de que soy jugador de otro equipo, todo el mundo sabe que soy hincha de Alianza Lima. No sé si volveré, es un tema que lo ve mi representante. Si me lo preguntan, yo sí quiero regresar porque soy hincha y daría la vida por el club. He tenido una buena campaña y al cuadro donde vaya, siempre voy dar el 100%”, confesó a Match Deportivo días atrás.

El pasado de Ramírez en Alianza Lima

Erinson Ramírez debutó de manera profesional en Alianza Lima, en 2016 bajo la dirección técnica de Roberto Mosquera, obteniendo un título nacional (2017) y un subcampeonato (2018), cosa que buscará volver a pelear con un cuadro protagonista en la próxima temporada.

El atacante sabe que tiene una revancha personal con el club de La Victoria debido a las pocas oportunidades que tuvo cuando el joven deportista apenas sobrepasaba la mayoría de edad, por lo que no se descarta que pueda pegar la vuelta a Matute, aunque ello dependerá de la intención que podrían mostrar ambas partes de trabajar juntos.





