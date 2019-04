El día que el hincha de Alianza Lima ovacionó a Miguel Ángel Russo y le mostró su apoyo [VIDEO]

¡Russo , Russo! ¡Olé, Olé, Olé! Así recibieron los hinchas de Alianza Lima al técnico blanquiazul, el día que fue presentado oficialmente en Matute. Y claro, el estratega se emocionó y agradeció el tremendo gesto de la ‘12’.

En medio de esta crisis que castiga a Alianza Lima, los buenos hinchas recuerdan este preciso momento, con la finalidad de seguir apoyando el trabajo de Miguel Ángel Russo, que no conoce la victoria hace ocho partidos.

La administración blanquiazul ha respaldado el trabajo de Miguel Ángel Russo. Gustavo Zevallos, gerente deportivo, afirmó que la institución respetará el contrato del estratega.

“No pienso en eso [en que su contrato no se cumpla]. Solo pienso en mejorar. Tenemos que mirar hacia adelante. Por eso me he mantenido tanto tiempo”, respondió Miguel Ángel Russo, hace unas horas, cuando fue consultado sobre su continuidad.

Más sobre la conferencia de Miguel Ángel Russo.

