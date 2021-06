Alianza Lima aún tiene una plaza de extranjero disponible para reforzar el plantel con miras a lo que resta de la temporada. Carlos Bustos dejó en claro que esta sería utilizada a mitad de año, durante la apertura del libro de pases. El nombre de Diego Buonanotte se llevaba la atención de todos, al ser una de las principales opciones que se manejaban en tienda íntima para darle mayor peso a su ataque.

Sin embargo, parece que las intenciones quedarán solo en eso, debido a que el delantero de la Universidad Católica de Chile confirmó que ya inició los trámites para obtener la nacionalización chilena y, de este modo, dejar de ocupar plaza de extranjeros dentro del equipo o en cualquier club del medio que decida contar con él.

“Ya empezamos a hacer averiguaciones (para nacionalizarme chileno). Mi familia y yo somos agradecidos con el pueblo chileno por el cariño, el trato y lo fácil que me hicieron la adaptación. Me encantaría (ser chileno), así que vamos a ver. Unos me preguntan si soy fanático de la selección argentina. La Verdad, al dar vuelta por tantos países, les va a garrando cariño a otras naciones”, sostuvo el atacante en diálogo con TNT Sports.

Por lo pronto, en Alianza Lima siguen analizando opciones para reforzar la plantilla con la intención de convertirse en protagonistas de la Fase 2 y pelear por el título nacional o, en su defecto, por la clasificación a un torneo internacional para terminar de dejar en el pasado su actuación en 2020, la misma que casi los deja en la Liga 2.

Alianza Lima dio a conocer contacto con Buonanotte

Alianza Lima se encuentra en la búsqueda de un nuevo refuerzo para lo que queda de la temporada. El conjunto blanquiazul aprovechará el cupo de extranjero del que disponen y el nombre que más sonaba, en las últimas semanas, era el de Diego Buonanotte. Incluso, la gerencia del club victoriano confirmó el interés por el futbolista que milita en Chile.

En diálogo con el programa Fútbol Como Cancha, el gerente deportivo de Alianza Lima declaró que tuvieron comunicación con el entorno del jugador argentino. “Diego Buonanotte es un nombre que nos han acercado y es un buen jugador, hemos hablado con su entorno. Junto al comando técnico estamos definiendo el perfil y la necesidad que tenemos para utilizar el cupo de extranjero, todavía estamos decidiendo”, sostuvo Bellina.

Llegada de Perú a la concentración luego de su primer entrenamiento