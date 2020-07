Luego de varias semanas de espera, la hinchada de Alianza Lima pudo conocer que Patricio Rubio es el nuevo delantero que reforzará su equipo de cara al reinicio del Torneo Apertura. El jugador ha creado gran expectatíva en las últimas semanas y tiene el visto bueno de Mario Salas, que ya tuvo la oportunidad de dirigirlo con anterioridad.

Durante la transmisión de Movistar Deportes, Diego Rebagliati habló sobre algunas características del atacante y aseguró que caería muy bien en el actual primer equipo de Alianza Lima.

“Es un buen delantero, lo tenía más como un segundo delantero porque le gusta retroceder pero va a servir como ‘9′. Salas lo conoce muy bien, es un jugador con carácter y personalidad, es un jugador adecuado para este momento de Alianza Lima”, sostuvo el comentarista deportivo.

Patricio Rubio: “Quiero volver a los triunfos y hacer algo importante en la Libertadores”

En conversación con Depor, el atacante blanquiazul dejó claras sus metas para este año: quiere ser protagonista en la Liga 1 y, por supuesto, obtener triunfos en la tan ansiada Libertadores. “Quiero pelear arriba, volver a los triunfos y también poder hacer algo importante en la Copa Libertadores”, sostuvo.

Por otro lado, el jugador también aseguró no sentir presión al saber que no existe un goleador desde hace muchos años el club de La Victoria. “No siento presión, para nada, me gustan los desafíos importantes y estoy muy preparado para afrontar este”, señaló.

