De chico, el deporte favorito de Tomás Costa era el pádel, una disciplina parecida al tenis. El actual jugador de Alianza Lima era bueno con los números y le gustaba leer. Al terminar la secundaria, entró a la universidad para estudiar Turismo. ¿Y el fútbol? No era su prioridad. Eso sí, lo jugaba muy bien. Por eso, siempre lo convocaban para las selecciones regionales.

Un día, Hugo Galloni, ex jugador de Rosario Central, lo vio jugar y lo recomendó para la reserva del equipo. Costa la dudó, pero terminó yendo a una práctica e impresionó a todos. Pero había un problema: tenía 20 años y pensó que estaba viejo para debutar. No había hecho menores en ningún club, tampoco había jugado en reserva. Pero Leo Astrada –entonces técnico del ‘Canalla’– lo vio y lo citó para entrenar con el primer equipo. Y debutó.

“Central iba a jugar ante River y se lesionó el ‘Checho’ Coudet. Recuerdo que me fueron a buscar para concentrar. Astrada me hizo debutar. Luego vino Carlos Ischia y me dio continuidad. No estaba en mis planes jugar al fútbol, por eso siempre digo que el fútbol me encontró”, dijo el refuerzo de Alianza Lima a Depor.

Costa sí, aguiar no



A sus 33 años, luego de jugar en varios países, Tomás Costa llegó a ponerse la blanquiazul. Y lo hizo con la ilusión de ganarse un nombre. Por eso, no le gusta que lo comparen con Luis Aguiar, el goleador de los grones el año pasado. Jugaron juntos, pero tienen diferentes características.

“Todos piensan que debo reemplazar al ‘Canario’, pero él es goleador y yo soy un volante de marca. Somos distintos. Igual, por ser extranjero, estoy obligado a marcar la diferencia. Poco a poco me están conociendo”, dijo.



Poco a poco, Tomás Costa está marcado diferencias. Ante San Martín, fue el mejor de Alianza Lima. Y el martes ante Comerciantes, quiere seguir de- mostrando lo que vale. “Con Pablo Bengoechea, uno siempre aprende algo. Sabe mucho, por eso cuando me pidió venir. Juntos estamos luchando por un objetivo”, aseguró. Quiere escribir su propia historia.

