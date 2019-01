Las divertidas reacciones que provocó una publicación de 'Neka' Vilchéz en Twitter

Óscar Vilchez compartió una publicación en Twitter que generó divertidas reacciones. Luis Advíncula , José Carlos Fernández, Edgar Villamarín y Jhoel Herrera fueron algunos de los jugadores que respondieron al exblanquiazul , flamante contratación de Alianza Universidad.

"Amiguitos: Yo no soy Walter Vílchez, el popular Pacho, es mi hermano. Tampoco soy Carlos Vílchez, la popular Carlota es un gran cómico peruano. Si me van a pedir una foto, mínimo que sepan quién soy, para que no me hagan sufrir de esa manera", escribió el popular 'Neka'.

Uno de los primeros en responder fue José Carlos Fernández quien escribió: ¿No eres Michel Jackson del especial del humor? generando la risa de sus seguidores en la red social.

Jhoel Herrera también respondió al jugador y Luis Advíncula aprovechó para contestar con la 'chispa' que le caracteriza. ¿Quieres ver las divertidas respuestas? Míralas a continuación.

La publicación de Óscar Vílchez. La publicación de Óscar Vílchez.

Jhoel Herrera y Luis Advíncula respondieron con humor. Jhoel Herrera y Luis Advíncula respondieron con humor.

Más respuestas para la publicación de Óscar Vílchez. Más respuestas para la publicación de Óscar Vílchez.