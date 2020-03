La imagen se hizo viral. Ahí está Jean Deza, con los brazos cruzados y expresión divertida mirando por TV las imágenes de su ‘ampay’, el tercero de la temporada. ¿El volante posó para la foto? ¿O se trata de un montaje? Tal vez algún ‘troll’, con photoshop, puso la imagen del programa ‘Magaly TV la firme’ en esa pantalla que veía el jugador.

Sea cierta o no esa foto, en Matute están demasiado incómodos con las actitudes de Deza. Incluso Pablo Bengoechea, permisivo y paternalista al inicio (“las fiestas son entretenidas”, declaró tras el segundo ‘ampay’ de Ascues y Deza), esta vez fue un poquito más duro en sus conceptos: “Ha perjudicado al equipo, ha dañado su imagen, no se ha portado bien con sus compañeros”, dijo.

Pese a sus reiteradas faltas, el exvolante de UTC sigue en el club íntimo, aunque un grupo de dirigentes ya se asesora de manera legal para tomar una decisión drástica. De momento, Deza está fuera del primer equipo y no sería incluido ante la CSF en la lista para la Copa Libertadores.

“Lo hecho por Jean Deza no amerita para que sea despedido”, aseguró el abogado Juan Baldovino, asesor legal de los futbolistas agremiados. Y agregó que, como todo jugador, Deza se encuentra protegido en el marco de la ley laboral. Eso sí, ofreció una opinión para tomar en cuenta: “Tiene un problema que no puede diferenciar entre lo bueno y lo malo”. Tal vez por eso, en sus primeros 50 días como jugador de Alianza, apareció tres veces en ‘ampays’ y parece no darse cuenta de que eso es incompatible con un deportista. Tal vez, en verdad, Deza sí se rio frente a la pantalla de TV.

