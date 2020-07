Alianza Lima decidió no contar con Adrián Balboa para el resto de la temporada por decisión del comando técnico de Mario Salas. Esto ocasionó un gran problema para el futbolista uruguayo, quien quedó varado en nuestro país y con muy pocas posibilidades de volver a Uruguay, donde pronto nacerá su hijo.

“Estuve llamando a la Embajada en Perú y está bastante complicado para volver a Uruguay. Hay 150 personas varadas como yo. Si llega a nacer mi hijo, ya tengo asumido que no voy a estar”, sostuvo el futbolista en diálogo con Último Al Arco.

Adrián Balboa llegó a Alianza Lima a pedido de Pablo Bengoechea, estratega que dejó la institución por diferencias con la dirigencia. Esto le restó posibilidades de continuar en el equipo y, ahora, tendrá que volver a su país.

Adrián Balboa no quedó nada contento con la forma en que Alianza Lima de dio a conocer la decisión

Lejos de buscar un motivo a su salida, Adrián Balboa se mostró inconforme con la manera en la que Alianza Lima le comunicó su futuro. El delantero siente que pudo evitarse inconvenientes si era avisado con anticipación y no ser solicitado a venir, simplemente, para que le digan que no estaba en los planes del club.

“El comando técnico de Alianza Lima cambió y hasta último momento no se decidían. Los dirigentes me querían y el nuevo cuerpo técnico no. Les dije que lo podrían haber resuelto antes”.finalizó el atacante uruguayo.

