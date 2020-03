Sin ser hincha de Alianza Lima, no puedo dejar de reconocer que me movió la mezcla de sentimientos que se vivió alrededor de la salida de Pablo Bengoechea. Se trata de un técnico que dejó un legado en Matute, y que logró una identificación de los hinchas con su equipo más allá de sistemas tácticos y resultados.

Y con un consenso pocas veces visto hacia un entrenador –sobre todo en el fútbol peruano– en un puesto cruel. Porque pierdes un par de partidos y chau. Considero que con Bengoechea ocurrió el típico desgaste que pasa en relaciones amorosas y también laborales. Los jugadores no recibían su mensaje como antes, eso se vio reflejado en la cancha y el uruguayo tuvo que dar un paso al costado.

¿Fue lo mejor? Que no queden dudas. ¿O acaso es bueno, en cualquier ámbito, forzar las cosas? Pues ahora la pelota está en cancha de los directivos, porque ‘Bengo’ dejó la valla alta y no pueden equivocarse en la elección del nuevo técnico. Con un detalle, porque quien venga no llegará a ciegas.

Para el medio local, Alianza tiene línea por línea uno de los planteles más fuertes. Y es más fácil armar una casa, si tienes los materiales de mejor calidad. A eso hay que sumarle que la para de la Liga 1 le permitirá conocer más rápido a sus jugadores y trabajar sin la presión de un partido cada tres o siete días.

Mario Salas pinta como el primer candidato, y tiene el plus de conocer el medio y a la mayoría de jugadores. Además, llegaría con el ‘colchón’ de haber logrado el título con Cristal, y eso le daría el beneficio de la duda a los hinchas aliancistas. Por eso, para mí no pinta mal el futuro de Alianza. Dicen que escoba nueva, barre bien. A ver si en Matute aplica el caso.

