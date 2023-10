Jugadores, directivos y empleados del club Alianza Lima llegaron al templo de Las Nazarenas con el corazón hinchado de fe. Como es costumbre en cada octubre, los íntimos acuden a la misa del Señor de Los Milagros, a quien encomiendan sus peticiones y agradecen por todo lo alcanzado en el año. No obstante, algo que no se esperaba el plantel fue el elogio que recibió uno de sus integrantes: Hernán Barcos. Pese a que la homilía estaba dedicada al ‘Cristo Moreno’, el padre no pudo ocultar su admiración hacia el delantero.

Y es que, todo hincha blanquiazul sabe el papel que jugó ‘Pirata’ para los títulos que consiguió el equipo en el 2021 y en 2022, llegando a convertirse en el jugador extranjero que más goles marcó con la camiseta victoriana (45 anotaciones en tres temporadas consecutivas, jugando la Liga 1 y la Copa Libertadores). Además, es considerado un líder nato, con gran influencia entre sus compañeros, un hecho que destacaron en plena misa.

“Gracias por acompañar a toda esta nueva sangre aliancista a que logre objetivos. Tú lo has logrado en tu vida, contágialo a estos hermanos tuyos. Así que, como siempre saludas, mi saludo también para ti”, fueron las palabras del sacerdote, quien se puso la mano derecha al ojo y la otra la alzó al aire haciendo un puño, tal y como lo hace el ‘Pirata’. Este gesto desató las risas y aplausos de los asistentes en la iglesia, ubicada en el centro histórico de Lima.

Sin embargo, su desempeño deportivo no es lo único admirable en Barcos. Además de goles y celebraciones, el delantero argentino se ganó el cariño del país al demostrar su humildad y gran corazón con la señora que trabaja en su casa. El jugador le regaló un departamento a la niñera de sus hijos, quien no contaba con un hogar propio y debía recorría grandes tramos en Lima para poder llegar a tiempo a la casa del futbolistas para así cumplir sus labores. Gestos como este enaltecieron más su figura en el club.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer a Deportivo Binacional en Juliaca (1-2), Alianza Lima volverá a jugar la próxima semana, cuando reciba a ADT por la fecha 18 del Torneo Clausura 2023 de la Liga 1 Betsson. Dicho compromiso está programado para el sábado 21 de octubre desde las 4:00 p.m., se disputará en el estadio Alejandro Villanueva y será transmitido en exclusiva por la señal de Liga 1 MAX.

De momento, los ‘Íntimos’ ya aseguraron su clasificación directa a la final tras ser inalcanzables en la tabla de posiciones acumulada, por consiguiente también tienen un boleto en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023. Eso sí, todavía tienen chances de ganar el Clausura, por lo que el duelo con los tarmeños será clave. La última vez que estos equipos se vieron las caras fue por el Apertura, con victoria para los tarmeños por 2-1 con doblete de Víctor Perlaza; Pablo Sabbag puso el 1-1 parcial.





