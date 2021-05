Alianza Atlético pudo reponerse rápidamente ante del gol recibido por Melgar, tan solo siete minutos después de haber abierto el marcador intermedio de Diego Saffadi (53′). Cuando empezaban las dudas e imprecisiones, apareció Rinaldo Cruzado para marcar un gol de otro partido.

El autor de la primera anotación del conjunto de Jahir Butrón encabezó una contra y le limpió la cancha al ex Alianza Lima, quien quedó sin marca por el sector izquierdo. ‘Ri’ controló y avanzó unos metros hasta el borde del área, para segundos después sacar un zurdazo que se clavó en el ángulo derecho del guardameta Carlos Cáceda.

Rinaldo Cruzado volvió a marcar después de dos temporadas. La última anotación del mediocampista de 36 años fue el 24 de noviembre de 2019 con la camiseta de Alianza Lima ante Unión Comercio.

Alianza Atlético vs. Melgar: la previa

En la previa del compromiso, el goleador del cuadro rojinegro, Bernardo Cuesta, reconoció que se siente como en casa en el club arequipeño y que no aceptaría la propuesta de otro elenco del campeonato peruano debido al gran cariño que le cogió a la institución ‘Dominó’.

“Muchas veces cuando iba a volver a Melgar me buscaron equipos de la capital. Yo siempre le he dado prioridad a Melgar, no jugaría en otro equipo en Perú. En Arequipa me dan regalos cuando voy a algún lugar, me invitan a almorzar, a cenar”, declaró tras la victoria contra Athletico Paranaense.

Por su lado, el técnico de Alianza Atlético, Jahir Butrón, sabe que el rival de turno posee una plantilla amplia y que le intentarán ganar el partido a toda costa porque han descuidado un poco el campeonato local debido a su participación en la Copa Sudamericana.

“Melgar es un equipo que está bien en el torneo internacional, de repente eso le está pasando factura a nivel local pero es un equipo con mucho recambio y que juega bien, tiene una idea de juego. Más allá de lo buen equipo que es Melgar nosotros tenemos que estar pensando en qué hacer para mantener un buen rendimiento todo el partido”, sostuvo el DT sullanense.





