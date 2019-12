El futuro de Hansel Riojas es incierto. El jugador de Alianza Lima dejó un mensaje en su cuenta de Twitter que grafica claramente el momento que está viviendo. El defensa fue separado del equipo por Pablo Bengoechea, antes de jugar la final de la Liga 1 ante Binacional.

“Bueno ... que sea lo que Dios quiera”, escribió el jugador quien no tiene claro si continuará en Alianza Lima (tiene un año más de contrato) o se verá obligado a cambiar de equipo.

Como se recuerda Hansell riojas no apareció en la lista de jugadores que enfrentó a Binacional en Juliaca. Luego en una conferencia de prensa Pablo Bengoechea explicó así su ausencia: "“Lo de Riojas es un tema personal conmigo, yo he tomado la decisión de no contar con él”.

César Torres, dirigente del Fondo Blanquiazul habló, hace unos días de la realidad del jugador. "“Lo de Riojas es una decisión absoluta del técnico. Cuando regrese (de vacaciones) tomará una decisión”.

Tras su mensaje en las redes sociales los hinchas no tardaron en manifestarse con palabras de aliento. “Con FE las personas tienen derecho a equivocarse, reconocer, pedir disculpas, si te tienes que quedar será así”, “Si tú amas al club, estás arrepentido de algo y te quieres quedar anda y busca a las personas que tengas que buscar, hazlo tú mismo, eso es lo que hacen los varones”, “Esperemos Pablo Bengoechea te dé una segunda oportunidad y no la desaproveches”, fueron algunos de los mensajes de los hinchas.

Liga 1: los mejores goles de 2019. (Video: América TV) 26/12/19 Depor

MÁS NOTICIAS