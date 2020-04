Alianza Lima confirmó a Mario Salas como su flamante entrenador. El elenco blanquiazul presentó a su técnico en redes sociales, aunque son conscientes de que deberán esperarlo unas semanas a raíz del cierre de fronteras a causa del cornavirus.

Víctor Hugo Marulanda, directivo de la escuadra de La Victoria, dio algunos alcances sobre los pedidos que hizo el experimentado entrenador antes de su arribo a la capital.

“Estuve hablando con el profesor Mario Salas y lógicamente hay unos temas que tiene Alianza Lima y que él solicita. Por ejemplo, hay solicitudes con instalaciones que son básicas, como las de Esther Grande de Bentín. Aquí, se requiere una oficina técnica donde tengamos unos puestos de trabajos para ciertas especializaciones. Todos esos detalles los estamos visualizando”, el director deportivo blanquiazul en diálogo con Radio Ovación.

Gabriel Costa no descarta llegar a Alianza Lima para volver a ser dirigido por Mario Salas

Gabriel Costa se mostró contento por la llegada de Mario Salas a Alianza Lima. Además, dejó en claro que en el fútbol todo puede pasar y que en el futuro sería un honor para él volver a ser dirigido por el experimentado estratega chileno.

A pesar de ello, dio prioridad al vínculo que mantiene con Colo Colo, club al que llegó por pedido del mencionado entrenador y en el que espera ganarse un lugar tras el reinicio del campeonato local. “Con las vueltas que da el fútbol uno no sabe dónde puede llegar. Me encantaría que me vuelva a dirigir", sostuvo el jugador de la Selección Peruana en una entrevista con ‘Pelota Parada’.

